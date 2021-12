Change.org, la petizione contro Will e Jada Smith: «Basta intervistarli»

Stop con alle interviste a Will e Jada Smith. È quanto chiede l’utente Dexter Morales, che lo scorso 26 novembre ha lanciato una petizione sul sito Change.org, chiedendo ai giornalisti di smetterla con le domande alla coppia. Un’iniziativa a cui ha fatto seguito un discreto successo: all’appello in meno di una settimana hanno già risposto oltre 2.500 persone. Una richiesta inusuale non accompagnata da alcuna motivazione. Così a elencarne le ragioni sono arrivati i firmatari, che si sono detti stanchi di leggere notizie sui dettagli più intimi della coppia, che i coniugi evidentemente non smettono di rivelare. «Liberatecene. Tutto quello che conosco su questi personaggi non mi interessa», ha scritto un utente. Gli ha fatto eco un altro: «Onestamente è troppo, che evitino le luci della ribalta almeno per un po’».

La petizione su Change.org poco dopo l’uscita del libro di Will Smith

L’iniziativa è spuntata a qualche giorno di distanza dalla pubblicazione del libro di memorie di Smith Will, in cui la star di Hollywood approfondisce il suo matrimonio con Pinkett, ma anche il divorzio dalla prima moglie, Sheree Zampino. L’attore rivela inoltre di essersi innamorato in passato della co-protagonista di Six Degrees of Separation Stockard Channing durante nel periodo in cui era sposato con Zampino: «Non desideravo altro che parlare con lei», racconta.

Ma gli aneddoti sulla vita privata erano cominciati a circolare molto prima. All’inizio dell’anno, ad esempio, Pinkett Smith ha invitato Gwyneth Paltrow nel suo programma Facebook Red Table Talk. Nell’occasione, le due hanno parlato delle abitudini sessuali senza troppi filtri: «Dopo tanto tempo, aspetti che il tuo partner conosca tutto di te, sappia di cosa hai bisogno, specie quando si tratta di sesso. In realtà è difficile». Affermazioni che hanno scatenato il gossip, di fronte al quale la diretta interessata su Twitter è stata costretta a puntualizzare: «Will e io non abbiamo mai avuto un problema in camera da letto. Grazie». Ma già nel luglio 2020 Pinkett aveva dichiarato nello stesso programma di aver avuto una reazione con il cantante cantante August Alsina mentre la coppia si era lasciata. In quell’occasione la trasmissione si concluse con una citazione tratta dal film Bad Boys, di Will Smith: «Cavalchiamo insieme, moriamo insieme. Un brutto matrimonio per tutta la vita».