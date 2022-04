Will Smith e la moglie vicini al divorzio? Le voci sulla divisione di 350 milioni di dollari

Oltre all’interdizione dall’Academy per i prossimi dieci anni, lo schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock potrebbe aver messo a repentaglio anche la vita privata dell’attore: sono infatti sempre più insistenti le voci che parlano di un suo imminente divorzio dalla moglie Jada Pinkett con cui i rapporti si sarebbero incrinati proprio dopo il gesto sul palco degli Oscar.

Will Smith vicino al divorzio da Jada?

Secondo diversi magazine americani, la coppia non starebbe vivendo un bel momento tanto da pensare di dire addio alla loro unione matrimoniale durata 25 anni. Una fonte ha rilevato a Heat Magazine che “dopo lo scandalo degli Oscar la tensione tra i due coniugi è palpabile“. La stessa ha aggiunto che “hanno problemi da anni ma ora sono arrivati a parlarsi a malapena“.

Se davvero i due stessero vivendo un momento di crisi dopo il gesto che ha messo a rischio l’intera carriera di Smith, secondo i ben informati “sarebbe uno dei peggiori divorzi nella storia del mondo dello spettacolo, che andrebbe a protrarsi persino di più di quello tra Angelina Jolie e Brad Pitt“.

“Le voci sulla divisione di 350 mln di dollari”

Questo a causa dell’ingente patrimonio dell’attore, pari a circa 350 milioni di dollari, che, secondo la legge della California, dovrebbe essere diviso esattamente a metà con la moglie. “Lui ovviamente non vorrebbe che accadesse, ma ormai non avrebbe più molto da perdere”, hanno riferito le voci vicine alla coppia citate dai giornali americani. Va specificato che per il momento si tratta solo di rumors e che Will e Jada non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale per confermare o smentire le indiscrezioni. I due sono sposati dal 1997 e si sono conosciuti sul set del film Principe di Bel Air. Dal loro amore sono nati due figli, Jaden nel 1998 e Willow nel 2000.