Will Hunting – Genio Ribelle, stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità sul film

Matt Damon e Robin Williams sono i protagonisti di Will Hunting – Genio Ribelle in onda stasera, giovedì 30 dicembre 2021, alle 21.20 su Italia 1. Diretto da Gus Van Sant e uscito nelle sale nel 1997, il film racconta la storia del ventenne Will, un ragazzo prodigio che lavora come addetto alle pulizie nel Massachussetts Institute of Technology (MIT) di Boston e che, grazie all’aiuto di un terapista e di una ragazza, imparerà a fare i conti col passato e a sfruttare il proprio talento.

Will Hunting – Genio Ribelle: le cose da sapere sul film in onda stasera su Italia 1 alle 21.20

Will Hunting – Genio Ribelle: la trama

Nonostante conduca una vita scapestrata assieme al suo migliore amico Chuckie Sullivan nei sobborghi di Boston, Will Hunting ha un vero e proprio dono per la matematica. Ad accorgersi di questa dote è il professore Gerald Lambeau che, sfidando i suoi alunni a risolvere un complesso problema, riceve la soluzione proprio dal ragazzo, nel bel mezzo del suo turno di pulizie al MIT. Il rapporto conflittuale con la giustizia, tuttavia, gli impedisce di mettere a frutto il suo potenziale e, quando viene arrestato per l’ennesima volta, sarà proprio Lambeau ad offrirgli la libertà in cambio della promessa di frequentare le sedute dello psicologo Sean Maguire. Hunting si troverà a che fare con due influenze parecchio contrastanti: da un lato il docente, deluso dal suo atteggiamento e geloso delle sue doti, dall’altro Maguire che riesce a conquistare la sua fiducia, facendolo aprire su un passato complicato, segnato dal ricordo degli abusi subiti da bambino. Trovare un equilibrio e ripartire da zero è difficile: l’incapacità di relazionarsi lo allontanerà da Skylar, la donna di cui è innamorato, e i colloqui si riveleranno disastrosi. Fino a quando Chuckie non decide di dargli una mano, spronandolo a prendere una decisione che, portandolo lontano dalla periferia, possa aiutarlo a cambiare radicalmente il suo futuro.

Will Hunting – Genio Ribelle: il cast

Accanto a Matt Damon e Robin Williams nei panni, rispettivamente, di Will Hunting e Sean Maguire, nel cast troviamo anche Ben Affleck (Chuckie Sullivan), Minnie Driver (Skylar), Stellan Skarsgård (Gerald Lambeau), Casey Affleck (Morgan O’Mally), Cole Hauser (Billy McBride) e Scott William Winters (Clark).

Will Hunting – Genio Ribelle: cinque curiosità sulla pellicola

1) Will Hunting – Genio Ribelle: il film era nato per essere un thriller

In origine, il film era stato pensato come thriller. Will Hunting sarebbe dovuto essere sempre un genio della matematica ma avrebbe dovuto avere alle calcagna gli agenti della NSA, decisi a reclutarlo (anche controvoglia) per sfruttarne le capacità a scopi spionistici. Fu il produttore Rob Reiner a convivere Affleck e Damon, autori della sceneggiatura, a eliminare quella trama e a puntare tutto sul rapporto tra Will e Sean Maguire.

2) Will Hunting – Genio Ribelle: la panchina, da oggetto di scena a simbolo

Una delle scene più emozionanti è la sequenza della panchina ambientata nei giardini pubblici di Boston. Al centro il dialogo tra Will e lo psicologo, mentre si confrontano sull’amore, sulla vita e sul fatto che il ragazzo non permetta a Maguire di aiutarlo a raccontarsi. Quella panchina, dopo l’uscita nei cinema, è diventata luogo di pellegrinaggio di moltissimi fan, provenienti da tutto il mondo. E, dopo la morte di Robin Williams, nel 2014, la città ha deciso di erigere, lì vicino, una statua in memoria dell’attore.

3) Will Hunting – Genio Ribelle: problemi reali e irrisolti

Le parti di Will Hunting – Genio Ribelle che hanno come protagonista la matematica sono state scritte (e messe in scena) con la consulenza di un esperto, Daniel Kleitman, insegnante al MIT. Quando gli è stato chiesto di suggerire un quesito da sottoporre a Hunting nel film, ha proposto il problema delle classi P ed NP, ancora oggi irrisolto.

4) Will Hunting – Genio Ribelle: la metamorfosi della sceneggiatura

Dopo aver venduto la sceneggiatura a 600mila dollari, Affleck e Damon decisero di trasferirsi in una casa da 1000 dollari al mese d’affitto e ci acquistare una Jeep ciascuno. I due erano convinti che, dalla firma all’inizio dei lavori, sarebbe passato poco tempo. E, invece, il progetto ha richiesto ben quattro anni per andare in porto, facendoli finire sul lastrico. Ma non solo. Della stesura originale è rimasto soltanto il primo incontro tra Hunting e Maguire. Il resto è stato modificato, riscritto, tagliato, allargato e rivisto da un team di addetti accreditati.

5) Will Hunting – Genio Ribelle: le lacrime di Matt Damon e Ben Affleck

Secondo alcune indiscrezioni, quando Damon e Affleck videro recitare per la prima volta Stellan Skarsgård e Robin Williams insieme iniziarono a piangere per la commozione. Vederli intonare le loro battute e i loro dialoghi fu emozionante: dopo anni di porte in faccia, erano riusciti finalmente a prendersi una meritata soddisfazione.