Wilfried Gnonto origini, dove è nato, altezza e peso, genitori e valore del calciatore

Wilfried “Willy” Gnonto è un calciatore di 18 anni di Verbania, nato da genitori della Costa d’Avorio. Notato all’età di 9 anni, si è distinto molto rapidamente nel mondo calcistico. Ecco qualche informazione in più su di lui.

Wilfried Gnonto: dov’è nato, altezza, peso e origini

Wilfried Gnonto è un calciatore di 18 anni. È nato a Verbania il 5 novembre del 2003 e ha origini ivoriane, in quanto i suoi genitori provengono dalla Costa d’Avorio. È alto circa 170 cm, mentre non si conosce il suo peso corporeo. È entrato nel mondo Inter da giovanissimo, a soli 9 anni, dopo essere stato notato in un torneo con una scuola calcio locale.

Con l’Under 17 nerazzurra si è distinto tra i pari età (e non solo), vincendo il campionato nel 2019. Al suo debutto – il 6 ottobre 2019, un mese prima di compiere 16 anni – ha segnato alla Juventus. Nonostante la squadra nerazzurra fosse quella del cuore, ha deciso di cambiare per la prima squadra in Svizzera. “Giocare è la priorità – ha detto papà Boris al Corriere della Sera -. Abbiamo scelto di provare in prima squadra in Svizzera, perché anche se sbagli fai comunque un passo in avanti“.