Wild Teens-Contadini in erba stasera su Nove: cosa accadrà nel terzo episodio del reality

È tutto pronto per una nuova puntata di Wild Teens – Contadini in erba, in onda stasera, mercoledì 5 gennaio 2022, alle 21.25 su Nove. Nel nuovo reality di Discovery Italia, 12 teenager viziati e allergici alle regole dovranno imparare a badare agli animali, curare l’orto e mandare avanti una fattoria, lontani dalla famiglia, dagli amici e, soprattutto, dalla tecnologia. A guidarli ci penseranno il fattore Andrea Gherpelli, la responsabile degli animali Adriana Busi, il responsabile della cucina e dell’aia Emidio Dellepiane e un team di professionisti ed esperti del settore.

Wild Teens – Contadini in erba: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Nove alle 21.25

Wild Teens – Contadini in erba: i concorrenti

Nelle puntate precedenti, l’azienda agricola Cascine Orsine, nel Pavese, ha aperto le porte a 14 adolescenti, pronti a destreggiarsi tra raccolti e mungiture: la 17enne Aurora, famosa tiktoker; il 16enne Biagio, appassionato di finanza; il 14enne Andrea, artista in erba; il 16enne Dany, ribelle e sregolato; la 15enne Elisabetta, spaventata da galline e coccinelle; la 15enne Eleonora, incuriosita dall’idea di vivere in campagna; la 17enne Gioia, che si descrive come impulsiva e senza peli sulla lingua; il 15enne Enrico, pigro e poco attivo; la 15enne Maddalena, amichevole ed estroversa; il 16enne Guglielmo, che ha il sogno di diventare calciatore; il 15enne Michelangelo, futuro chef e la 14enne Nicole, patita di tecnologia. Dopo aver completato le mansioni della settimana, Gherpelli e la sua squadra si occuperanno di scegliere il migliore del gruppo, a cui toccherà eliminare uno dei due peggiori. Chi arriverà in finale, oltre al primo posto, si aggiudicherà un premio davvero invitante: un viaggio in Indonesia.

Per i nostri Wild Teens c'è una sorpresa: due nuovi ingressi nella fattoria.

Wild Teens – Contadini in erba: tutte le anticipazioni sul terzo episodio del reality

Dopo l’eliminazione di Enrico, arrivato agli ultimi posti della classifica settimanale assieme ad Eleonora e mandato a casa da Andrea, detentore della medaglia d’oro, i concorrenti non avranno tempo di farsi prendere dalla tristezza. Dietro l’angolo, infatti, li attende un’altra sfida. Anzi, due. Si tratta di Marika e Luigi, i nuovi acquisti del gruppo. Completamente impreparati su quello che li aspetta, toccherà proprio ai veterani insegnare ai due apprendisti tutto quello che hanno imparato fino ad ora, dando prova al fattore di essere cambiati e di essere diventati maturi e responsabili. Ma le sorprese non finiscono qui. Dopo una lunga e stancante giornata di lavoro, i Wild Teens si riuniranno attorno a un falò per raccontare storie e aneddoti e, soprattutto, per conoscersi meglio. Non mancheranno le lacrime e i momenti emotivi. Soprattutto per Elisabetta, che racconterà agli altri un particolare molto intimo della sua vita privata.