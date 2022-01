Wild Teens – Contadini in erba stasera su Nove: cosa accadrà nel quinto episodio in onda alle 21.25

Nuovo appuntamento con Wild Teens – Contadini in erba, in onda questa sera, mercoledì 19 gennaio 2022, alle 21.25 su Nove. Il docureality prodotto da Banijay per Discovery Italia continua a raccogliere consensi da parte di un pubblico sempre più variegato, interessato alle avventure e alle disavventure di un gruppo di adolescenti svogliati alle prese con la gestione di una fattoria. Lontani da casa e completamente disconnessi dal mondo social, i contadini in erba dovranno superare una serie di prove settimanali sotto lo sguardo vigile del fattore Andrea Gherpelli, dei suoi collaboratori Emidio Dellepiane e Adriana Busi e di una squadra di professionisti del settore.

Se finora si sono sporcati le mani, presto sarà tutto sulle loro spalle. 🧐

Il lavoro in fattoria non finisce mai e per qualche tempo il fattore abbandonerà i ragazzi. 😬#WildTeens – mercoledì alle 21:25 sul #NOVE, ma già ora su @discoveryplusIT 👉 https://t.co/W6KDh09tKN pic.twitter.com/a3XWD693CE — NOVE (@nove) January 13, 2022

Wild Teens – Contadini in erba: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Nove alle 21.30

Wild Teens – Contadini in erba: chi sono i concorrenti del programma

A barcamenarsi tra i campi e le stalle dell’azienda Cascine Orsine sono 14 teenager viziati, pronti a immergersi al 100 per cento nella routine della vita bucolica: la 17enne Aurora, tiktoker da migliaia di follower; il 16enne Dany, ribelle e poco paziente; la 15enne Elisabetta, con la fobia per coccinelle e galline; la 15enne Eleonora, curiosa di vivere qualche settimana in campagna; la 17enne Gioia, eccessivamente sincera; la 15enne Maddalena, amichevole ed estroversa; il 15enne Enrico, pigro e poco abituato a prendere l’iniziativa; la 14enne Nicole, aspirante hacker, il 15enne Michelangelo, col sogno di diventare chef e gli ultimi due arrivati, Luigi e Marika. Completate tutte le mansioni assegnate, Gherpelli e i tutor eleggeranno il migliore del team. A lui o a lei spetterà il compito di scegliere chi, tra i peggiori, potrà proseguire e chi, invece, dovrà ritornare a casa. L’obiettivo finale da raggiungere è solo uno: la vittoria e il viaggio in Indonesia.

I ragazzi sono sempre più immersi nella vita contadina mentre prosegue la preparazione del mercato. Tanta fatica e sorprese per loro, ma la convivenza viene messa alla prova. 😬#WildTeens – questa sera in prima TV alle 21:25 sul #NOVE. pic.twitter.com/ebbNu9rY2C — NOVE (@nove) January 19, 2022

Wild Teens – Contadini in erba: tutte le anticipazioni sulla quinta puntata

Nuova settimana di lavoro per i Wild Teens. Che, già dalle prime ore del mattino, si ritroveranno impegnati nella trebbiatura e nell’organizzazione del mercato contadino. Tra un impegno e l’altro, si renderanno conto di essere molto indietro nella preparazione dell’evento. A metterli ulteriormente nei guai ci pensa anche un inaspettato annuncio del Fattore che, per qualche giorno, dovrà assentarsi. Approfittando dell’assenza di Gherpelli, faranno festa e si divertiranno in cucina nella preparazione di una torta. Le cose, tuttavia, sfuggiranno al loro controllo e due ragazzi in particolare dovranno pagarne le conseguenze. Intanto, continuano a serpeggiare fastidiosi problemi di convivenza, che finiranno inevitabilmente per influenzare le scelte del migliore al momento dell’eliminazione.