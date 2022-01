Wild Teens – Contadini in erba, stasera su Nove: cosa accadrà nel quarto episodio del reality, in onda alle 21.25

Prosegue l’avventura di Wild Teens – Contadini in erba, in onda stasera, mercoledì 12 gennaio 2022, alle 21.25 su Nove. Prodotto da Banijay per Discovery Italia, il docureality mette alla prova una squadra di adolescenti pigri e svogliati, affidando loro la gestione di una fattoria. Lontani da amici e famiglia e sottoposti a un detox forzato dai social, dovranno dividersi tra animali e orto, superando prove sempre più complicate. A tenerli d’occhio una squadra di professionisti del settore e 3 tutor: il fattore Andrea Gherpelli, la responsabile degli animali Adriana Busi e il responsabile della cucina e dell’aia Emidio Dellepiane.

Wild Teens – Contadini in erba: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Nove alle 21.25

Wild Teens – Contadini in erba: chi sono i concorrenti

Da qualche settimana, l’azienda Cascine Orsine, nel Pavese, ha accolto 14 scalmanati teenager, pronti a farsi le ossa tra stalle e campi: il 14 enne Andrea, aspirante artista; il 16enne Biagio, mago della finanza; la 17enne Aurora, tiktoker provetta; la 15enne Elisabetta, infastidita da galline e coccinelle; il 16enne Dany, ribelle e impulsivo; la 17enne Gioia, una ragazza senza peli sulla lingua; la 15enne Eleonora, attratta dall’idea di sperimentare la vita in campagna; il 15enne Enrico, pigro e sfaticato; il 16enne Guglielmo, futuro calciatore professionista; la 15enne Maddalena, estroversa e socievole; il 15enne Michelangelo, che sogna di diventare chef; la 14enne Nicole, appassionata di tecnologia e le ultime due new entry, Marika e Luigi. Una volta ultimate tutte le attività della settimana, Gherpelli e i tutor sceglieranno il migliore del gruppo, a cui spetterà l’infausto compito di salvare uno dei peggiori e mandare a casa gli altri due. La strada è ancora lunga ma chi ambisce alla finale ha ben chiara la meta da raggiungere: il viaggio in Indonesia, l’ambita ricompensa del vincitore.

Wild Teens – Contadini in erba: tutte le anticipazioni sulla quarta puntata

Dopo l’eliminazione di Eleonora e Nicole, il gioco si fa sempre più duro e, tra i Wild Teens, iniziano ad emergere tensioni e tentennamenti. Il fattore inizia a metterli davanti a mansioni complicate come la tosatura delle pecore e, se alcuni ragazzi sembrano ormai essersi perfettamente abituati ai ritmi e agli impegni della loro nuova quotidianità, per altri la stanchezza e l’insofferenza iniziano a farsi sentire, portandoli fuori strada e distogliendoli dall’obiettivo fondamentale. È il caso di Dany che, chiacchierando con gli altri, manifesta il desiderio di ritornare a casa. Riusciranno i compagni a convincerlo a farsi forza e a non mollare la presa? Per scoprirlo, basta sintonizzarsi sul Nove.