Wild Teens – Contadini in erba, stasera su Nove: Wild Teens – Contadini in erba, stasera su Nove: chi sono i concorrenti del nuovo reality

Mancano poche ore al debutto in chiaro di Wild Teens – Contadini in erba, in onda stasera, mercoledì 22 dicembre 2021, alle 21.35 su Nove. Nel corso di 6 puntate, il nuovissimo teen reality della tivù italiana prodotto da Banijay per Discovery Italia metterà alla prova 12 adolescenti svogliati, schizzinosi e allergici alle regole, costringendoli a barcamenarsi tra animali a cui badare, letame da spalare, faticoso lavoro fisico e un totale detox da computer, cellulari e social media. A guidarli in questo percorso il fattore Andrea Gherpelli, i suoi collaboratori, Adriana Busi, responsabile degli animali, e Emidio Dellepiane, responsabile della cucina e dell’aia, e il resto del suo fidato team di lavoro.

12 ragazzi, 6 settimane in una fattoria: la natura farà il suo corso 🌱#WildTeens – Contadini in Erba – da mercoledì 22 dicembre alle 21:25 sul #NOVE.

Guardalo ora su @discoveryplusIT 👉 https://t.co/W6KDh09tKN pic.twitter.com/LLgunf3Ix0 — NOVE (@nove) December 15, 2021

Wild Teens – Contadini in erba: le cose da sapere sul reality in onda stasera su Nove alle 21.35

Wild Teens – Contadini in erba: in cosa consiste il format

A partire da stasera, dodici teenager, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, saranno accolti per un mese nell’azienda agricola Cascine Orsine, in provincia di Pavia, per iniziare un percorso di formazione e responsabilizzazione, lontano dalla famiglia, dagli amici e da tutti i comfort. Guidati dai tutor, saranno sottoposti a una serie di prove sul campo che li vedranno svegliarsi all’alba, occuparsi del bestiame, zappare la terra e imparare a gestire una fattoria in totale autonomia. In ogni puntata, verrà eletto il migliore della settimana, a cui spetterà il compito di eliminare uno dei due compagni scelti come peggiori. I sei che riusciranno a resistere fino alla fine (comprendendo, al di là della vittoria, il valore del lavoro e dell’impegno) e ad adattarsi senza problemi alla nuova vita, arriveranno all’ultima puntata. E si giocheranno, oltre al podio, un premio davvero interessante: un indimenticabile viaggio avventura.

Il gruppo si divide in 2: c'è chi vuole portare il compito a termine e chi invece decide di alzare bandiera bianca 🏳️#WildTeens – mercoledì sera alle 21:25 sul #NOVE pic.twitter.com/r2Map8Mx9o — NOVE (@nove) December 21, 2021

Wild Teens – Contadini in erba: i concorrenti

Nel cast di Wild Teens – Contadini in erba figurano il 14enne Andrea, originario di Palermo, ossessionato dai suoi capelli e appassionato di arte e moda; la 17enne di Rovigo Aurora, tiktoker da 2 milioni e mezzo di follower; il 16enne padovano Biagio, fan della finanza e delle criptovalute; il 16enne cremonese Dany, anticonformista e iperattivo; la 15enne di Scandicci Eleonora, incuriosita dall’idea di vivere un’esperienza fuori città; la 15enne Elisabetta, di Cittadella, Padova, vivace, impulsiva e nemica delle galline e delle coccinelle; il 15enne fiorentino Enrico, estremamente pigro e sregolato; la 17enne di Noceto (Parma) Gioia, ironica e fin troppo sincera; il 16enne di Acqui Terme (Alessandria) Guglielmo, calciatore provetto; la 15enne calabrese Maddalena, logorroica e determinata; il 15enne barese Michelangelo, che sogna di fare lo chef ma odia studiare e la 14enne padovana Nicole, esperta di tecnologia e con un’ambizione parecchio insolita: da grande vuole diventare un’hacker.

Conosciamo i 12 protagonisti che dalla città entreranno nel mondo contadino: impareranno cosa vuol dire la vita di campagna con attività che li metteranno a dura prova 👨‍🌾#WildTeens – questa sera in prima TV alle 21:25 sul #NOVE. pic.twitter.com/CxtBWaYDlK — NOVE (@nove) December 22, 2021

Wild Teens – Contadini in erba: dove guardarlo in streaming

Oltre che sul Nove, il programma è disponibile, in versione integrale e solo per gli abbonati, sulla piattaforma Discovery +. Per chi, invece, volesse commentarlo in tempo reale su Twitter, l’hashtag ufficiale a cui fare riferimento è #wildteens.