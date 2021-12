Wild Teens – Contadini in erba, stasera su Nove: cosa accadrà nel secondo episodio del reality

Dopo il buon riscontro dell’esordio, Wild Teens – Contadini in erba ritorna con una nuova puntata, in onda stasera, mercoledì 29 dicembre 2021, alle 21.25 su Nove. Prodotto da Banijay, il nuovo reality targato Discovery Italia mette alla prova 12 teenager viziati e svogliati, costringendoli a gestire una fattoria e a dividersi tra animali, orto e una totale disintossicazione da smartphone e computer. Ad accompagnarli in questo elettrizzante quanto faticoso viaggio il fattore Andrea Gherpelli, affiancato da Adriana Busi, responsabile degli animali, Emidio Dellepiane, responsabile della cucina e dell’aia, e un intero team di professionisti del settore.

Wild Teens – Contadini in erba: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Nove alle 21.25

Wild Teens – Contadini in erba: i concorrenti

Nella scorsa puntata, l’azienda agricola Cascine Orsine, in provincia di Pavia, ha accolto 14 adolescenti pronti a intraprendere un percorso di formazione della durata di un mese e a misurarsi, in totale autonomia, con scelte e responsabilità. A lasciare famiglia, amici e comfort sono stati il 14enne Andrea, patito di arte e moda; la 17enne Aurora, nota tiktoker; il 16enne Biagio, fan delle criptovalute; il 16enne Dany, allergico alle regole; la 15enne Eleonora, curiosa di testare l’esperienza di una vita bucolica; la 15enne Elisabetta, tormentata da una fobia per galline e coccinelle; il 15enne Enrico, patologicamente pigro; la 17enne Gioia, impulsiva e fin troppo sincera; il 16enne Guglielmo, calciatore in erba; la 15enne Maddalena, decisa ed estroversa; il 15enne Michelangelo, che ambisce a diventare chef e la 14enne Nicole, esperta di tecnologia. Ogni settimana, dopo una serie di prove, Gherpelli e il suo staff eleggeranno il migliore del gruppo, a cui toccherà l’amaro compito di eliminare uno dei due compagni scelti come peggiori. I sei superstiti che arriveranno in finale si giocheranno la medaglia d’oro e un premio non indifferente: un viaggio in Indonesia, senza genitori.

Wild Teens – Contadini in erba: tutte le anticipazioni sul secondo episodio del reality

Dopo aver consegnato i cellulari ed essersi sistemati nella struttura che li ospiterà per 4 lunghe settimane, i Wild Teens, suddivisi in due team, sono stati messi al corrente delle regole della fattoria biodinamica per cui lavoreranno: no social, sveglia alle 6 del mattino, nessuna comunicazione con l’esterno e tanto spirito di squadra. Tra piccoli scontri e primi malumori, si sono occupati con attenzione degli animali da cortile e della mungitura delle mucche, per poi passare a spalare il letame nelle stalle, curare l’orto e bonificare il terreno dove organizzeranno i banchetti che useranno per commerciare i loro prodotti. Tutte attività che hanno fatto punteggio, premiando Dany come migliore della settimana e Guglielmo e Biagio come peggiori. Ad abbandonare il programma è stato proprio quest’ultimo, sin dall’inizio parecchio indeciso sull’esperienza. Nella seconda puntata, superata la tristezza della prima eliminazione, gli aspiranti fattori continueranno ad abituarsi gradualmente alla loro quotidianità. E, intanto, oltre alle amicizie, iniziano a consolidarsi anche i primi flirt. Come quelli che sembrano avvicinare sempre di più Eleonora e Dany e Aurora e Guglielmo.