Wikipedia compie 22 anni: in Italia 2 milioni di registrati

«Il compleanno di Wikipedia è l’occasione per ringraziare ogni anno tutti i volontari che sostengono la conoscenza libera e contribuiscono con il loro sapere e la loro energia a questo sito, a tutti i progetti Wikimedia e a OpenStreetMap. Nel 2001 nessuno avrebbe mai immaginato che Wikipedia sarebbe diventata 22 anni dopo uno strumento tanto importante da generare un traffico sulla piattaforma pari a 1,7 miliardi di accessi unici mensili». Così Iolanda Pensa Presidente di Wikimedia Italia racconta come Wikipedia festeggerà i 22 anni il prossimo 15 gennaio.

Wikipedia ha 22 anni: gli utenti in Italia

«Oggi sono quasi 300.000 i volontari attivi ogni mese, in oltre 300 versioni linguistiche, per un flusso di 345 modificheal minuto. Un impegno straordinario al servizio di tutti e che, guardando all’Italia, ci ricorda quanto questo sforzo potrebbe essere sostenuto da immagini del patrimonio culturale in pubblico dominio senza restrizioni, dalla libertà di panorama e dal pieno accesso ai dati aperti delle pubbliche amministrazioni e della ricerca» ha concluso la presidente.

«Il fascino e una delle ragioni per cui amiamo Wikipedia è che più conosci, meno conosci. Definire un numero da raggiungere, che stabilisca la somma della conoscenza umana è estremamente sfuggente. Continuano a nascere persone interessanti e continuiamo a creare canzoni, film, opere d’arte e libri, oltre a teorie e movimenti, per non parlare dello sforzo costante nel migliorare la qualità delle voci esistenti. Sebbene per un wikipediano possa essere un sogno giungere ad un’enciclopedia completa, magari tra cent’anni, stando ai mie calcoli, mi auguro che qualche brandello di conoscenza ci sfugga sempre tra le dita, per poterne continuare la ricerca» spiega Alessio Melandri.

Gli utenti in Italia

In Italia ci sono circa 2 milioni di utenti registrati. In più, ci sono circa 1,8 milioni di voci in italiano. Di queste, circa l’81% è anche in altre lingue. Le voci esclusive sono dal 10 al 35 percento per ogni edizione.

In più, ci sono gli utenti che non sono registrati sulla piattaforma, ma che usano Wikipedia per trovare informazioni.