La fidanzata di Assange: «Julian ha avuto un ictus in carcere»

Il fondatore di WikiLeaks Julian Assange ha avuto un mini ictus nel carcere di massima sicurezza britannico di Belmarsh, dove è detenuto dal 2019. Lo ha denunciato su Twitter la compagna (e futura moglie) Stella Moris, madre dei suoi due figli.

BREAKING: Julian #Assange suffered a stroke on the first day of the High Court appeal hearing on October 27th.

He needs to be freed. Now. #FreeAssange https://t.co/yNg8HGUoAD

— Stella Moris #FreeAssangeNOW (@StellaMoris1) December 11, 2021