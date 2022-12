Wiki Love Monuments 2022: le foto italiane premiate da Wikipedia

«Wiki Loves Monuments è un concorso fotografico ma è anche qualcosa di più: è la più grande iniziativa internazionale che chiama partecipanti, volontari, comunità online e istituzioni a documentare il patrimonio culturale del proprio paese e a renderlo pienamente accessibile a tutti. Wikipedia e i progetti Wikimedia danno grandissima visibilità alla ricchezza culturale e, grazie al contributo collaborativo, stanno diventando le più grandi banche dati esistenti sul patrimonio culturale mondiale: gratuite, facilmente aggiornabili e a disposizione per ogni uso. Vorrei invitare tutti a partecipare al concorso, per condividere la proprie fotografie con il mondo, per contribuire alla conoscenza libera e per valorizzare la bellezza dell’Italia». Così Iolanda Pensa, presidente dell’associazione Wikimedia Italia, spiega da dove nasce l’iniziativa del concorso fotografico di Wikipedia per il nostro Paese.

Wiki Love Monuments 2022, le foto italiane premiate

L’iniziativa vanta 10 anni di attività. Si chiede ai fotografi e non solo di immortalare con le loro immagini i monumenti più belli del Bel Paese. Poi, si aggiungono queste foto alle pagine di Wikipedia dove si parla di quel particolare monumento storico. I vincitori sono stati annunciati in una nota ufficiale oggi, 5 dicembre. La premiazione si era tenuta sabato 3 dicembre al Castello di Formigine. L’evento si è svolto in collaborazione con l’Istituto Italiano dei Castelli. Tra le altre collaborazioni, rientrano FIAF e il patrocinio di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ANCI, ICOM Italia ed Europa Nostra.

I vincitori sono stati: Cristina Paveri per Castel Del Monte, Matteo Pappadopoli per il Castello normanno-svevo di Sannicandro (BA), Vanni Lazzeri per la Torre Abate, Syrio per il Castello di Salorno, Anghellos per la Torre Astura di Nettuno, ElisaSit per la Biblioteca Civica Centrale di Torino, Maurizio Moro per il Cimitero Austro Ungarico di Verona, LuiRossini per la Veduta da Torre Matilde, Teodcorbo per la Pietrapertosa in bianco dall’alto ed Abbrey82 per la Mole Antonelliana di sera.

Il concorso fotografico di Wikipedia

La giuria era composta da: Maria Teresa Piovesan di Istituto Italiano dei Castelli, Stefano Boeri, architetto e teorico dell’architettura; Elio Grazioli, critico d’arte contemporanea e di fotografia; Debora Valentini, direttrice del dipartimento social della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF); Chiara Veninata, funzionaria del Ministero della Cultura e Gianfranco Buttu, wikimediano.

Un premio speciale è stato conferito dal FIAF a un’altra foto di Castel Del Monte. Lo scatto è dell’utente Calogero77.