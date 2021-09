Widows – Eredità criminale, chi è Michelle Rodriguez, protagonista del film in onda questa sera, 23 settembre 2021 su Rai2

Questa sera 23 settembre su Rai2 andrà in onda alle 21.20 Widows – Eredità criminale. Lungometraggio diretto dal regista inglese Steve McQueen, premio Oscar per 12 anni schiavo. Tra i protagonisti Michelle Rodriguez, Viola Davis e Elizabeth Debicki.

Widows – Eredità criminale, la trama del film in onda questa sera su Rai2

Nella Chicago dei gironi nostri, in un momento di agitazione, quattro donne senza nulla in comune accettano un debito lasciato dalle attività criminali dei loro mariti morti. Loro sono Veronica, Alice, Linda e Belle. Le quattro vedove sono determinate a prendere il proprio destino nelle loro mani per provare a dare al futuro la forma che vogliono. Un compito arduo e per molti aspetti disperato, nel tentativo di trovare la salvezza.

Widows – Eredità criminale, chi è Michelle Rodriguez

La carriera di Michelle Rodriguez

Michelle Rodriguez è nata a San Antonio, Texas, il 12 luglio 1978. Suo padre Rafael era un immigrato portoricano, mentre la mamma Carmen era originaria di Santo Domingo. Dopo il divorzio dei genitori, a otto anni si trasferì nella Repubblica Dominicana, a 11 a Puerto Rico, prima di stabilirsi a Jersey City.

In adolescenza venne espulsa da ben sei istituti scolastici. Ottenuto il diploma, figurò come comparsa in due piccole pellicole: Summer of Sam – Panico a New York e Il prezzo della libertà. L’anno successivo, nel 2000, ha vinto la concorrenza di altre 350 ragazze, aggiudicandosi la parte principale in Girlfight, un film indipendente in cui ha interpretato una ragazza leader e battagliera. La definitiva consacrazione arrivò 2001 con Fast and Furious dove ha vestito i panni di Letty Ortiz, la fidanzata di Dominic Toretto.

Sul piccolo schermo Michelle Rodriguez è stata per cinque anni tra le protagoniste della serie tv Lost, in cui ha interpretato il ruolo di Ana Lucia Cortez. Per la tv, è comparsa anche in un episodio della serie CollegeHumour Originals.

Vita privata di Michelle Rodriguez

Nel 2010 Michelle Rodriguez, incontrò Paul Watson, che all’epoca era il capo dell’organizzazione per la protezione della vita marina, Sea Shepherd. Nello stesso anno salì a bordo della nave Steve Irwin, come componente dell’equipaggio nella campagna contro l’uccisione dei cetacei Operation No Compromise in Antartide.Da piccola è stata cresciuta ed educata secondo il credo dei testimoni di Geova dalla nonna materna, ma ha successivamente abbandonato la comunità.

L’attrice ha dichiarato pubblicamente di essere bisessuale e di essere attratta in egual misura da uomini e donne. Per un periodo è stata fidanzata con Vin Diesel, e, inoltre, ha avuto flirt con Zac Efron ed Olivier Martinez, il marito di Halle Barry. Tra le sue compagne, invece, la filmaker salvadoregna Francesca De Sola, l’attrice Kistalla Loken, la cantante P!nk, la modella Aleksandra Rastovic ed un’altra attrice, Claudette Lali. Inoltre Michelle Rodriguez e Cara Delevingne si sono rese protagoniste di una lunga ed intensa storia d’amore, finita un paio d’anni fa.