L’Olocausto «non aveva nulla a che vedere con la razza», ma è stato un episodio di «disumanità degli uomini contro altri uomini». E ancora, a ribadire il concetto e a sostenere la validità della sua interpretazione, si sarebbe trattato di «gente bianca contro gente bianca, e quindi voi che combattevate tra voi». Inattese, sconcertanti e, come le ha definite il network, «sbagliate e offensive», le dichiarazioni della popolare attrice Whoopi Goldberg, coconduttrice di The View, sull’Olocausto. E immediate sono state le reazioni.

Abc condanna Whoopi Goldberg a 15 giorni di sospensione

Così, nel mezzo della pioggia di critiche che ha investito l’attrice – anche quelle di Jonathan Greenblatt, a capo della Lega Anti-Diffamazione e del Museo dell’Olocausto negli Usa – è arrivata la decisione del network. «Con effetto immediato, sospendo Whoopi Goldberg per due settimane per i suoi commenti sbagliati e offensivi», ha dichiarato, con una nota, la presidente di Abc News Kim Godwin. «Se da un lato Whoopi ha chiesto scusa, dall’altra le ho chiesto di prendere tempo per riflettere e imparare in merito all’impatto dei suoi commenti».

Le scuse di Whoopi Goldberg dopo le dichiarazioni sull’Olocausto



Resasi conto dopo del “peso” delle parole dette, anche per la reazione che hanno causato, Whoopi Goldberg ha tentato di correre ai ripari, chiedendo scusa e ammettendo il suo errore. «Ho capito. La gente è arrabbiata. Lo accetto, e sono io che mi sono cacciata in questo guaio. Ho detto qualcosa che sento la responsabilità di non lasciare senza esame, perché le mie parole hanno sconvolto così tante persone, cosa che non era mai stata mia intenzione. Ma ora capisco perché, e perciò sono profondamente, profondamente grata, perché le informazioni che ho ricevuto sono state davvero utili e mi hanno aiutato a capire alcune cose diverse », ha dichiarato l’attrice, che ha modificato completamente la sua opinione. «Si trattava davvero di razzismo, perché Hitler e i nazisti consideravano gli ebrei una razza inferiore. Ora, le parole contano e le mie non fanno eccezione. Mi rammarico dei miei commenti, e mi correggo». Rimane l’impatto di quei commenti, su cui ora la Abc vuole che Whoopi Goldberg rifletta approfonditamente. Godwin ha preso le distanze dalle affermazioni dell’attrice, anche sottolineando che «l’intera organizzazione di Abc News è in solidarietà con i nostri colleghi, amici, famigliari e comunità ebraici».