Whitney Houston. Stella senza cielo, stasera su Nove: cosa sapere del documentario sulla cantante

La prima serata di Nove propone Whitney Houston. Stella senza cielo, in onda stasera, giovedì 30 dicembre 2021, a partire dalle 21.30. Diretto dal regista Kevin MacDonald e distribuito nelle sale nel 2018, il docufilm passa in rassegna le tappe fondamentali della vita e della carriera di Whitney Houston, tratteggiando un ritratto emozionante e doloroso di un’artista estremamente talentuosa ma messa alla prova da pesanti sofferenze personali.

Whitney Houston. Stella senza cielo: le cose da sapere sul documentario in onda stasera su Nove alle 21.30

Whitney Houston. Stella senza cielo: la storia della pellicola

A proporre l’idea del documentario è stata Lisa Erspamer che, dopo aver lavorato come co-produttrice esecutiva per l’intervista speciale in due parti che Houston fece con Oprah Winfrey nel 2009, contattò, nel 2015, la cognata della cantante, Pat Houston e il suo agente cinematografico, Nicole David, per discutere del progetto. Dopo averne delineato una prima bozza, fu proprio David a proporre lo scozzese Kevin MacDonald, noto per il suo approccio crudo e senza filtri alle storie. Le riprese iniziarono, ufficialmente, un anno dopo, quando vennero filmate più di 70 interviste. Furono contattati collaboratori di lunga data, familiari e colleghi della diva: da Ellen White, amica di famiglia, a Mary Jones, sua assistente personale, passando per i fratelli maggior Michael e Gary e la madre, Cissy. E non è tutto. Dopo lunghi mesi di ricerche, furono recuperati oltre 1500 nastri di filmati d’archivio, video personali inediti e performance memorabili. Il 16 maggio 2018, prima di arrivare nei cinema, è stato presentato al Festival di Cannes e, pochi giorni dopo l’uscita ha debuttato al numero uno della UK Official Music Video Chart. Il preludio alla nomination ai Grammy per il miglior film musicale. Anche gli addetti ai lavori lo hanno apprezzato: il critico di Empire Terri White ne ha sottolineato l’equilibrio tra sobrietà e novità, definendolo «uno sguardo fresco sulla vita e la morte di una cantante di cui si crede di conoscere tutto», mentre Owen Gleiberman di Variety ne ha elogiato l’uso intelligente di montaggi e materiale di repertorio e la capacità di «catturare la qualità che ha reso magica Houston, mettendo insieme i lati bellicosi della sua anima».

Whitney Houston. Stella senza cielo: tra retroscena inaspettati e rivelazioni spiazzanti

È sulle note della celebre How Will I Know che si apre l’indagine di Kevin MacDonald su Whitney Houston. Un ibrido tra un biopic e un documentario che, attraverso chiacchierate coi familiari, apparizioni televisive e cinematografiche, interviste e clip mai viste prima, cerca di fare luce su una delle stelle del panorama musicale internazionale. Esplorando lati noti e meno noti della sua controversa esistenza, dall’amicizia con l’inseparabile Robyn Crawford, considerata da alcuni una relazione amorosa a tutti gli effetti, al matrimonio col cantante soul Bobby Brown, noto per averla picchiata e tradita, passando per una retrospettiva sulla sua infanzia, segnata dal divorzio dei genitori, dall’educazione rigida della madre e dai presunti abusi della cugina Dee Dee Warwick, fino alle esperienze professionali come corista di Elvis Presley e Aretha Franklin. Ma non solo. Senza giri di parole, il regista cerca di trovare una risposta a domande scomode e a questioni poco chiare, tra cui quella della tossicodipendenza, un problema che nessuno sembra aver provato a farle risolvere. Disinteressato ai pettegolezzi e ai gossip da tabloid, MacDonald ha un solo obiettivo: smascherare, tra le righe, un sistema che, sfruttato da famiglia, amicizie e business, si è arricchito sulle spalle di un’artista dal potenziale esplosivo, mantenendone apparentemente intatto lo stile di vita tossico fino alla morte, causata da un collasso cardiaco per l’abuso di stupefacenti a soli 48 anni.