White Elephant – Codice criminale stasera su Italia1: trama, cast e 5 curiosità

Bruce Willis e Olga Kurylenko sono protagonisti di White Elephant – Codice criminale, film del 2022 di Jesse V. Johnson in onda stasera 12 giugno alle 21.20 su Italia 1. La trama si concentra su uno spietato boss della malavita che ordina al suo sicario di fiducia, un ex marine che ha scelto la via del crimine, di uccidere due testimoni di un tentato omicidio. Ne scaturisce un conflitto fra bande rivali che metterà a repentaglio la vita di numerose persone. Nel cast anche John Malkovich e Michael Rooker. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app Mediaset Infinity.

White Elephant – Codice criminale, trama e cast del film stasera 12 giugno 2023 su Italia 1

La trama del film di stasera ha inizio con un focus sul magnate del settore immobiliare Arnold Solomon (Bruce Willis), importante boss della malavita americana. In lotta con il leader di una banda rivale, ordina al suo sicario più fedele Gabriel Tancredi (Michael Rooker) di ucciderne il capo Velazquez per assumere così il controllo totale della zona e del mercato. Tutto sembra andare secondo i piani, ma all’evento assistono due poliziotti che si trovano sul luogo per caso. Si tratta della detective Vanessa Flynn (Olga Kurilenko) e del suo collega Walter Koschek (Michael Rose). Temendo ripercussioni da parte delle forze dell’ordine, ne pretende l’eliminazione al più presto. L’uomo muore ma Flynn, forte del suo passato nei Marines, riesce a scampare all’attentato. Uccisi alcuni dei sicari, scopre la presenza di una talpa nel dipartimento.

Mentre la detective si nasconde per fuggire ai sicari sulle sue tracce, nella malavita si scatena una vera e propria guerra. Solomon scampa ad un attentato, in cui però perde la vita sua moglie. Convinto che sia stata opera dei russi, ordina a Tancredi e Carlos Garcia (Vadhir Derbez), altro suo fedele alleato, di eliminare il boss e ristabilire l’ordine. Il primo scopre anche il rifugio di Flynn ma, anziché eliminarla, decide di proteggerla e tradire così Solomon. Una decisione che lo metterà irrimediabilmente in pericolo di vita, ma che lui spera possa risultare un atto di redenzione per un passato di nefandezze e orrori.

White Elephant – Codice criminale, 5 curiosità sul film con Bruce Willis

White Elephant – Codice criminale, nel 2022 Bruce Willis ha girato 10 film

Vittima di demenza fototemporale, Bruce Willis si è ritirato dalle scene soltanto pochi mesi fa. Nel 2022, anno in cui è uscito il film in onda stasera, la star di Hollywood ha girato addirittura 10 lungometraggi diversi, convinto si trattasse degli ultimi progetti per il grande schermo. Fra questi si ricordano i primi due capitoli della trilogia di Detective Knight, conclusa quest’anno, ma anche White Room, Vendetta e A Day to Die – Un giorno per morire. L’interprete, celebre per la sua performance nella saga Die Hard, ha detto addio al cinema con il film Assassin di Jesse Atlas.

White Elephant – Codice criminale, i ciak ravvicinati per affrontare la malattia

Al fine di ottimizzare i tempi e concludere le riprese il più velocemente possibile, la troupe ha girato i ciak con protagonista Bruce Willis a un ritmo molto più veloce del normale. Il suo assistente, Stephen Eads, ha infatti consigliato alla produzione di non stancare troppo l’attore, ormai incapace di reggere settimane di lavoro. «Sembrava confuso», ha poi detto nelle interviste promozionali Terri Martin, supervisore della produzione. «Ha sempre fatto del suo meglio, fino alla fine, ma non era il Bruce che conoscevo».

White Elephant – Codice criminale, il significato del titolo in inglese

Traducibile in italiano con «Elefante bianco», il titolo britannico ricorda molto da vicino l’espressione italiana cattedrale nel deserto. Si tratta infatti di un modo di dire per indicare progetti e strutture i cui costi eccessivi non trovano riscontro nei benefici successivi e soprattutto in zone inadeguate al compito. La locuzione inglese richiama anche un bene particolarmente costoso ormai obsoleto e inutile.

White Elephant – Codice criminale, location e regista del film

Quanto alle location, il film è stato girato principalmente negli Stati Uniti. La troupe ha allestito il set in varie città della Georgia, iniziando le riprese nell’aprile 2021. Quanto al regista, Jesse V. Johnson aveva già lavorato con Bruce Willis in qualità di stuntman dei suoi film.

White Elephant – Codice criminale, la critica e gli incassi al botteghino

Uscito il 7 luglio 2022, il film non ha accolto il favore della critica. Lo testimoniano il deludente 13 per cento di recensioni positive su Rotten Tomatoes e il 4.5 su 10 sul sito Imdb. Quanto al botteghino, il film ha raggiunto soltanto i cinema di Portogallo, Russia ed Emirati Arabi Uniti in cui ha guadagnato solamente 50 mila dollari.