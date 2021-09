Whirlpool, sospensione dei termini fino a metà ottobre

Il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha annunciato che Whirlpool ha accolto la richiesta del ministro sulla sospensione della procedura fino a metà ottobre per valutare la proposta di Invitalia per il rilancio del sito di Napoli, a fronte di impegni precisi da parte di tutti.

Le richieste del governo

«Lo sforzo del governo è trovare una prospettiva seria di riconversione industriale. Val la pena approfondire questo progetto. Ringrazio l’azienda e i sindacati per la disponibilità ad esaminare il percorso presentato oggi» ha dichiarato il ministro. Giorgetti aveva infatti chiesto all’azienda, nel corso della riunione, di favorire la possibilità di approfondire il dossier che ha sottolineato essere «complesso e ambizioso. I consorzianti sono persone serie e da parte di tutti è doveroso verificare che il progetto possa camminare sulle proprie gambe». È stata concordata la definizione di un calendario di confronti tecnici per i prossimi giorni.

La soddisfazione della viceministra Todde

«Il risultato ottenuto oggi al tavolo Whirlpool è merito di un lungo lavoro di mediazione tra le parti portato avanti dal Mise e dal Lavoro e di un progetto di reindustrialiazzione portato avanti da invitalia che seppur da approfondire e da concretizzare mostra già delle buone fondemanta. Ho lavorato molto su questa vertenza e per porre le condizioni al risultato di oggi. Ho riconvocato il tavolo per il 28 settembre al Mise in modo da continuare il confronto tra le parti per garantire il rilancio dello stabilimento campano». Lo ha dichiarato a margine del tavolo la vice ministra al Mise Alessandra Todde.

Il plauso della Fim Cisl

«Finalmente oggi, dopo 3 anni dall’apertura di questa vertenza è stato presentato un piano di reindustrializzazione del sito Partenopeo il cosiddetto hub mobilità sostenibile annunciato dallo stesso Mise lo scorso 5 agosto». Lo affermano il segretario nazionale Fim Cisl Massimiliano Nobis e il segretario generale della Fim Cisl di Napoli Biagio Trapani, prsenti al tavolo al Mise su Whirlpool.