Whatsapp, le tre nuove funzioni in arrivo per rafforzare la privacy

«Sono in arrivo nuove funzioni per la privacy su WhatsApp: uscire dalle chat di gruppo senza avvisare tutti i partecipanti, decidere chi può vedere quando si è online e impedire gli screenshot dei messaggi visualizzabili una sola volta. Continueremo a creare nuovi modi per proteggere i vostri messaggi e mantenerli privati e sicuri come nelle conversazioni di persona». Con queste parole Mark Zuckerberg, CEO di Meta, spiega tutte le novità in merito al nuovo aggiornamento della piattaforma di messagistica istantanea, stavolta nell’ottica di una maggiore privacy. La corsa alla garanzia dei dati personali sta coinvolgendo diversi brand dell’hi-tech, da Apple a Samsung, e passa ora da Meta. Vediamo in dettaglio quali sono queste novità e in quali versioni saranno introdotte.

WhatsApp, quali sono le nuove funzioni

Le nuove funzioni di WhatsApp per la privacy saranno disponibili già dal prossimo aggiornamento. In un tweet pubblicato dall’account ufficiale dell’app, viene così spiegata la prima delle modifiche introdotte: «State ripensando al vostro messaggio? Ora avete poco più di 2 giorni per eliminare i messaggi dalle vostre chat dopo aver premuto invio». Prima dell’aggiornamento, si poteva modificare il messaggio solo per un’ora. Questo vale solo se anche il destinatario ha la nuova versione dell’app.

Un’altra funzione molto interessante riguarda l’uscita dai gruppi. Prima dell’aggiornamento, quando si usciva dal gruppo, nella schermata stessa compariva una notifica che avvertiva sull’addio di quell’utente. Questo non succederà più. Solo gli amministratori sapranno che una determinata persona ha lasciato il gruppo. La funzione è disponibile già da mercoledì 9 agosto 2022.

Sempre per agosto si attende la funzione che consente di far sapere che si è online solo ad alcuni contatti. Per tutti gli altri si sarà automaticamente nascosti. È quindi l’utente a decidere chi potrà sapere che è online e chi no. Infine, c’è la novità che riguarda gli screenshot. Chi usa WhatsApp sa che è possibile inviare messaggi che consentono la visualizzazione solo una volta. Bene, dal nuovo aggiornamento questi non potranno essere più oggetto di screenshot. Quest’ultima opzione è in fase di test.

Da quando saranno disponibili?

Le nuove funzioni saranno disponibili già a partire dal prossimo aggiornamento. L’app stessa informerà l’utente che occorrerà aggiornare il software. A quel punto, l’utente passerà dal Play Store – se ha il sistema operativo Android – o su Apple Store – se ha un dispositivo iOS e, toccando l’opzione Aggiorna, avrà tutte le funzionalità disponibili al riavvio di WhatsApp.