WhatsApp smetterà di funzionare su 49 smartphone nel 2023

Whatsapp smetterà di funzionare nel 2023 per circa 49 dispositivi. Di questi, due sono iPhone e appartengono alle versioni più vecchie di iOS. Tutte le altre sono con sistema operativo Android. La società proprietaria anche di Facebook, Meta, avrebbe scelto di non realizzare versioni di WhatsApp in linea con i requisiti di sistema di questi dispositivi, perché l’investimento non sarebbe conveniente secondo la multinazionale.

WhatsApp smetterà di funzionare nel 2023: a chi?

Se si ha a disposizione uno di questi smartphone e si vuole continuare a usare WhatsApp come piattaforma di messaggistica istantanea, sarà necessario cambiare smartphone. I dispositivi dove non sarà più disponibile già dal 1 gennaio 2023 sono:

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

ZTE Grand S Flex

ZTE V956

ZTE Grand X Quad V987ù

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D Quad XL

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko DARKNIGHT ZT.

WhatsApp sarà inutilizzabile da subito?

Purtroppo sì. Infatti, chi ha uno di questi modelli un po’ vecchi può aver tenuto il dispositivo in quanto funzionante anche senza aggiornamenti. Purtroppo, però, le caratteristiche di questi dispositivi non sarebbero in linea con il nuovo WhatsApp.

Per fortuna, sul mercato esistono diversi smartphone economici, che si possono utilizzare anche per WhatsApp.