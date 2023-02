WhatsApp lancia quattro novità per tutti: quali sono e come funzionano

WhatsApp è pronto ad un piccola grande rivoluzione. La famosa app di messaggistica del gruppo Meta ha infatti deciso di rinnovarsi e di introdurre ben quattro nuove funzioni pronte all’uso. In base a quanto emerso, queste novità dovrebbero essere rese disponibili per tutti gli utilizzatore del servizio e non solo per gli sviluppatori nella versione beta dell’app.

WhatsApp lancia 4 novità

Così come riportato da Meta, chiunque utilizza WhatsApp su un dispositivo Android potrà immediatamente sfruttare queste quattro nuove funzioni che, almeno nelle intenzioni, dovrebbero migliore l’utilizzo della App. Ma quali sono le 4 novità previste da WhatsApp?

Le nuove funzioni

Entrando più nello specifico delle 4 nuove funzioni previste per l’app di proprietà di Mark Zuckerberg che oggi vanta circa 2.5 miliardi di utenti nel mondo, è possibile sintetizzarle così:

invio di 100 foto e video anche in un solo messaggio, superando dunque definitivamente il limite attuale delle 30 istantanee. Si cerca in questo modo di agevolare e rendere più veloce ed efficiente la condivisione;

anche in un solo messaggio, superando dunque definitivamente il limite attuale delle 30 istantanee. Si cerca in questo modo di agevolare e rendere più veloce ed efficiente la condivisione; viene aumentato il limite dei caratteri per l’oggetto e la descrizione dei gruppi . Gli amministratori avranno in questo modo degli strumenti in più per fornire maggiori dettagli e specificare le regole del gruppo;

. Gli amministratori avranno in questo modo degli strumenti in più per fornire maggiori dettagli e specificare le regole del gruppo; si potranno aggiungere didascalie quando si inviano dei documenti , con l’obiettivo di renderli più facilmente rintracciabili;

, con l’obiettivo di renderli più facilmente rintracciabili; si potranno creare degli avatar personalizzati da utilizzare come sticker e immagini del profilo.

Le altre novità

Le quattro nuove funzioni introdotte da WhatsApp vanno ad aggiungersi alle altre già presentate nei giorni scorsi e dedicate interamente agli stati degli utenti. Più nello specifico, è stato permesso di selezionare chi può vedere gli stati, di reagire agli stati o di creare uno stato vocale di 30 secondi. Contrariamente a quanto era stato rivelato nel corso delle settimane scorse, l’app di Meta non ha previsto per il momento la possibilità di avviare un menù segreto di WhatsApp.