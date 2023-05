WhatsApp, arriva l’opzione di modifica dei messaggi dopo l’invio: come funziona

Finalmente, una delle novità più attese di WhatsApp è arrivata: nelle prossime settimane, verrà resa disponibile la funzione che consentirà di modificare i messaggi inviati. Nel caso di errori di testo o di ripensamenti, sarà possibile utilizzare la nuova procedura già in fase di implementazione. Come pubblicato ieri su blog.whatsapp «che si tratti di correggere un semplice refuso o di aggiungere ulteriore testo a un messaggio, siamo felici di offrirti un controllo ancora maggiore sulle tue chat».

Come fare per modificare un messaggio WhatsApp dopo l’invio

Una volta superata la fase di implementazione, quando la novità sarà operativa, basterà tenere premuto un messaggio inviato e scegliere «Modifica» dal menù, ma attenzione: sarà possibile usufruire di questa funzionalità solo fino a15 minuti dopo l’invio. A quel punto, accanto al messaggio comparirà «Modificato». Come riportato nel blog ufficiale «In questo modo, i destinatari sapranno della correzione senza visualizzare la cronologia delle modifiche. Come per tutti i messaggi personali, i file multimediali e le chiamate, anche i messaggi modificati sono protetti da crittografia end-to-end».