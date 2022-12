Su WhatsApp si possono recuperare i messaggi eliminati: come funziona

Novità per l’applicazione di Meta, Whatsapp, già nella versione attuale dell’app per Android e iOS. La novità è disponibile per tutti, dunque non solo per chi ha una qualche versione beta. Si tratta di un’opzione che molti avevano richiesto perché permette di recuperare i messaggi eliminati in precedenza o per sbaglio. Tuttavia, non è esattamente come molti utenti la aspettavano e alcuni potrebbero rimanere delusi da essa.

La funzione di Whatsapp che permette di recuperare i messaggi eliminati

Whatsapp si aggiorna e aggiunge una funzione nuova. Si tratta di una funzione lanciata in beta lo scorso agosto ma che da ora diventa accessibile per tutti. La funzione si chiama Accidental Delete e dona all’utente 5 secondi di tempo per annullare l’eliminazione di un messaggio: in fondo allo schermo compare un pulsante «Annulla», da premere per annullare l’operazione di eliminazione, molto simile alla funzione all’annullamento dell’invio di una mail su Gmail.

Comunque, questa novità comporta delle condizioni. In primo luogo, si deve necessariamente sfruttare la finestra dei 5 secondi per annullare l’eliminazione del messaggio. Inoltre, la seconda condizione è che Accidental Delete funziona solo con i messaggi su cui si è premuto Elimina per me: se invece si è usato Elimina per tutti, e dunque il messaggio è stato eliminato anche sugli smartphone dell’altra persona non si potrà recuperare nulla.

È davvero una funzione utile?

Questa nuova funzionalità che Meta ha deciso di implementare per Whatsapp sembra inutile, ma in realtà può servire per evitare gaffe e brutte figure. Un esempio può essere quello di un messaggio mandato a una persona sbagliata, oppure in un gruppo invece che in quello cui era destinato, compiendo la frittata poi cliccando su «Elimina per Me».

Tuttavia, con la comparsa di quel pulsante «Annulla», gli utenti potranno cliccare su «Elimina per tutti» ed eliminare correttamente il messaggio.