WhatsApp, la nuova funzione per nascondersi dai contatti molesti

WhatsApp è la chat più diffusa al mondo. Viene usata per scopi privati, ma ormai è diventata anche uno strumento di lavoro. In qualsiasi ambito, comunque, può essere utile celare il momento dell’ultimo accesso alla app: questa funzione esiste già, con certe modalità. Ma è in arrivo un aggiornamento che la modificherà, davvero molto utile per tenere alla larga i contatti particolarmente invadenti.

WhatsApp, si potrà creare una “lista nera”

La chat di Facebook (ops, di Meta) permette già di celare la propria presenza online ad alcune persone. Attraverso la sezione “Account > Privacy > Ultimo accesso” delle impostazioni di WhatsApp, si può settare il profilo in tre diversi modi: ultimo accesso visibile a tutti gli utenti, solo ai contatti che abbiamo in rubrica oppure a nessuno. Ebbene, la nuova funzione permetterà di nascondere l’ultimo accesso anche solo a un elenco di utenti, che sarà possibile specificare aggiungendoli manualmente in una lista. I contatti inseriti in questa “lista nera” non potranno conoscere quando ci siamo connessi l’ultima volta, mentre tutti gli altri lo sapranno. Una buona idea, come detto, per salvaguardare una piccola porzione di privacy e tenere alla larga le persone più invadenti con cui, nostro malgrado, siamo in contatto.

WhatsApp, le novità del 2021

Questa funzione, vista finora sulla versione beta di WhatsApp per Android, verrà estesa a tutti gli altri sistemi operativi, anche se non si sa ancora quando. Considerando che WhatsApp è di solito piuttosto lenta nel dispensare nuove funzioni, potrebbero passare mesi prima di vederla sui nostri smartphone. Tra le novità di WhatsApp introdotte nel 2021, spicca la possibilità di ascoltare i messaggi vocali a velocità doppia, molto apprezzata da chi ne riceve di lunghissimi. Ad agosto è stata poi lanciata la feature View Once, che prevede la cancellazione di foto e video una volta visualizzati, proprio come accade su Snapchat. In versione beta poi, la funzione che consente di mettere in pausa le registrazioni audio.