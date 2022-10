WhatsApp down in tutta Italia: impossibile inviare e ricevere messaggi

Dalle 9 di questa mattina, martedì 25 ottobre, WhatsApp non funziona. Migliaia di utenti da tutta Italia stanno segnalando un down dell’applicazione di messaggistica riferendo di non riuscire a connettersi e ad inviare messaggi. Il servizio sembra essere completamente offline mentre le altre applicazioni di Meta come Facebook e Instagram funzionano regolarmente.

WhatsApp Down 25 ottobre

Su Downdetector, la piattaforma utilizzata per comunicare disservizi in rete, le segnalazioni si sono impennate nella prima mattina, con diversi utenti che si stanno scrivendo nella pagina apposita. I principali problemi riguardano l’impossibilità di inviare e ricevere messaggi o di configurare la versione browser di WhatsApp tramite il menu dei dispositivi collegati. Il mancato funzionamento sembra riguardare tutta Italia, dato che le segnalazioni stanno arrivando da diverse città come Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bari e Perugia.

Come sempre quando un’app non funziona, gli utenti si sono riversati su Twitter facendo in breve tempo entrare in tendenza l’hashtag #whatsappdown. Oltre 20 mila i tweet postati in cui le persone stanno segnalando i problemi riscontrati: «io che entro su Twitter per vedere se c’è un ipotetico #whatsappdown dato che mi arrivano e arrivano agli altri i messaggi ma non appare la doppia spunta», «mi immagino quelli che non hanno Twitter sbraitare contro il telefono mentre spengono e riaccendono internet in attesa che l’app si connetta», «1. mandi i messaggi nei gruppi e non vanno; 2 li mandi in privato e funzionano; 3 all’improvviso appare la rotellina con connessione in corso; 4. l’app si blocca completamente».

Nessuna comunicazione da Meta

I primi malfunzionamenti erano stati segnalati il pomeriggio precedente, nel giorno che WhatsApp aveva indicato per dire ufficialmente addio ad alcuni vecchi dispositivi che non sono più in grado di supportare l’applicazione. Si è dunque pensato che l’aggiornamento del software abbia provocato qualche problema e, di conseguenza, un down su tutti i dispositivi. Per il momento si tratta comunque di un’ipotesi perché Meta, la società proprietaria dell’app, non ha rilasciato alcuna comunicazione.