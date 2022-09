WhatsApp, in arrivo un cortometraggio su Giannis Antetokounmpo

Anche WhatsApp, app di messaggistica di proprietà del gruppo Meta, si appresta a fare un’incursione nell’intrattenimento: lo farà con il cortometraggio di 12 minuti intitolato Naija Odyssey, che avrà come protagonista Giannis Antetokounmpo, star del basket Nba.

Dove si può vedere il cortometraggio su Antetokounmpo

Naija Odyssey sarà presentato in anteprima su Prime Video domani, 21 settembre. E sarà rilasciato sugli account social di WhatsApp, incluso il suo canale YouTube. Il cortometraggio «racconta la storia di Antetokounmpo riconciliando le sue radici, il luogo di nascita e il senso di appartenenza a mondi interculturali», spiega WhatsApp. Giannis, uno degli atleti più pagati al mondo, è nato in Grecia da genitori nigeriani e, grazie alle sue abilità, oggi figura tra le star delle lega di basket più seguita al mondo.

Giannis, da apolide a star dell’Nba

A raccontare l’emozionante storia di Antetokounmpo, cestista 27enne dei Milwaukee Bucks, sono il protagonista stesso e sua madre. Nato ad Atene, per i primi 18 anni della sua vita, Giannis è stato senza cittadinanza, nigeriana o greca, in quanto la legge sulla nazionalità greca è informata al principio giuridico dello ius sanguinis. Cresciuto nel quartiere Sepolia, da bambino insieme a suo fratello maggiore Thanasīs aiutava i genitori nel commercio ambulante di orologi, borse e occhiali da sole. Poi la svolta, grazie al basket: dopo l’esordio nel campionato A2 greco con il Filathlitikos, nel 2013 è stato selezionato come 15esima scelta al primo turno del Draft Nba dai Milwaukee Bucks. Eletto MVP delle stagioni 2018-2019 e 2019-2020, nel 2021 ha vinto il titolo con la franchigia del Wisconsin. «Naija Odyssey è una storia che rafforza il modo in cui WhatsApp ci aiuta ad abbracciare le nostre vite sfaccettate», ha spiegato a Variety Vivian Odior, Global Head of Marketing dell’app.