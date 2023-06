WhatsApp lancia i Canali: cosa sono e come funzionano

Mark Zuckerberg aggiunge una novità piuttosto importante a Whatsapp, la più celebre e utilizzata piattaforma di messaggistica in circolazione: nelle scorse ore Meta ha infatti annunciato l’arrivo dei Canali, uno strumento di condivisione che per alcuni utenti potrà rivelarsi molto prezioso. Ecco di cosa si tratta più nello specifico.

Cosa sono e come funzionano i Canali di Whatsapp

Attraverso i canali gli utenti potranno ricevere interessanti aggiornamenti in tempo reale da parte di profili che seguono e organizzazioni direttamente all’interno della piattaforma, in modo affidabile, semplice e privato. Si tratterà, in sostanza, di un servizio di broadcast per la trasmissione di informazioni esclusive e vari tipi di contenuti ad un pubblico particolarmente ampio e affezionato. Come precisato dal CEO di Meta, questo servizio garantirà il massimo della sicurezza possibile agli utenti in quanto gli amministratori dei canali non avranno la possibilità di aggiungere follower al proprio spazio e, inoltre, la cronologia dei Canali sarà memorizzata nei server della piattaforma solo per 30 giorni al massimo.

I canali appariranno nella sezione “Aggiornamenti” di Whatsapp, separatamente rispetto ai messaggi scambiati con amici, familiari e altre community. Attraverso questa nuova modalità, gli amministratori invieranno ai loro contatti video, sticket, messaggi, sondaggi etc per rimanere in contatto con loro in modalità “one-way”. A proposito, Meta ha specificato: «La creazione dei canali è un passo importante che i nostri utenti ci chiedevano di fare da anni. Pensiamo che sia il momento giusto per introdurre uno strumento di trasmissione semplice, affidabile e privato e speriamo che vi divertiate a usarlo nei mesi e negli anni futuri».

Come entrare nei Canali

I Canali permetteranno agli utenti di seguire profili di loro interesse, in linea con le loro preferenze e passioni. Per permetterci di entrare in questa lista di contatti per gli amministratori a breve Whatsapp svilupperà delle directory che daranno agli utenti la possibilità di effettuare ricerche relative asquadre sportive, hobby o ancora aggiornamenti di autorità locali. Per accedere al relativo canale basterà dunque seguire il relativo link ricevuto, per esempio, via chat o e-mail