WhatsApp è pronta a salutare 43 modelli di smartphone. Dal 1° novembre, infatti, questi telefoni con sistema operativo obsoleto non potranno più usare la app di messaggistica. Tra i device si annoverano autentiche “superstar” del passato come iPhone 6S e Lg Lucid.

Addio a WhatsApp: i modelli che dovranno salutare

Tra i modelli che non potranno più utilizzare Whatsapp si annoverano: LG Lucid 2, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual. Ma non solo, anche Ascend P1 S e Ascend D2, Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus.

Addio a WhatsApp: i motivi

La app di messaggistica utilizza un sistema in costante aggiornamento. Per questo, potrebbe non “girare” in maniera corretta sui sistemi operativi più obsoleti. L’azienda, di proprietà di Facebook, ha annunciato che non saranno più accettati sistemi uguali o inferiori a Android 4.0.3 o iOS 9.