WhatsApp, maxi multa in Irlanda da 225 milioni di euro

WhatsApp è stata multata in Irlanda – dove ha la sede legale – per violazione delle leggi europee sulla privacy. L’importo della sanzione è di 225 milioni di euro, che rappresentano lo 0,8 per cento del fatturato dell’azienda fondata da Mark Zuckerberg nel continente. Le motivazioni sono che la app di messaggistica non avrebbe «assolto ai suoi obblighi di trasparenza» per quanto riguarda la comunicazione agli utenti sull’utilizzo dei dati. L’azienda ha annunciato che farà appello.

WhatsApp i motivi della multa

La sanzione da parte dell’Irlanda è arrivata al termine di un’indagine che è stata avviata nel 2018. Inizialmente la cifra richiesta dal Paese britannico era inferiore, ma è stata poi aumentata dagli enti regolatori continentali perché le sanzioni devono essere proporzionate al fatturato delle aziende. Si tratta della seconda multa più cospicua comminata in Europa dopo quella data ad Amazon.

WhatsApp: le novità per gli utenti

WhatsApp ha annunciato di avere iniziato a lavorare alla possibilità per gli utenti di trasferire le chat da Apple ad Android e viceversa. Fino ad ora, infatti, era possibile mantenere l’archivio delle conversazioni solo da telefoni con lo stesso sistema operativo. Ora però inizia ad aprirsi la possibilità di una maggiore interconnessione. Attualmente sarà possibile fare il passaggio solo da telefoni Samsung ad Apple e soltanto con il sistema Android 10 o successivo. Ma dall’azienda fanno sapere che a breve sarà possibile aumentare la gamma di possibilità.