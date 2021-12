Whamageddon, cos’è e come funziona il gioco web del Natale

Sopravvivere alle feste natalizie si può. La cosa più difficile, però, almeno secondo i creatori del gioco cult del Natale Whamageddon, non è tanto evitare i parenti, i «Buon Natale e a te e famiglia» e le abbuffate, ma cercare di non sentire nemmeno una volta Last Christmas dei Wham. Se si esce “indenni” da Last Christmas senza intercettarla neppure una volta tra il primo e il 24 dicembre si vince. È più o meno questa la filosofia di Whamageddon in pochi anni diventato uno dei più popolari giochi natalizi diffusi su internet.

Whamageddon, lo scopo del gioco

Lo scopo del gioco è, infatti, quello di riuscire ad attraversare il periodo che va dall’1 al 24 dicembre senza ascoltare mai, neanche per sbaglio, la famosa canzone Last Christmas degli Wham, da cui il nome Whamageddon in combinazione con la parola Armageddon.

Il gioco è stato inventato nel 2010 da un gruppo di danesi con alle spalle già la creazione di altri giochi di ruolo, ma è diventato famoso nel 2018 quando il popolare comico britannico Romesh Ranganathan pubblicò un tweet spiegando le regole del gioco ai suoi oltre 400mila follower. Le regole semplici ma un obbiettivo non tanto semplice da raggiungere. Eccole, prese direttamente dal sito ufficiale del gioco.

Le regole di Whamageddon

L’obiettivo del gioco è resistere il più a lungo possibile senza ascoltare il classico brano natalizio degli Wham Last Christmas. Il gioco inizia il 1 dicembre etermina alla mezzanotte del 24 dicembre. Puoi utilizzare il tuo fuso orario locale, se preferisci. Si perde solo ascoltando la versione originale del brano. Restano escluse le cover e i remix. Si viene eliminati dal gioco non appena ti rendi conto di stare ascoltando la canzone. Regola bonus: Quando vieni eliminato pubblica sui social media l’hashtag #whamageddon. L’ultima regola è più che altro una norma etica spiegata sul sito: «Anche se non possiamo impedirti di inviare deliberatamente i tuoi amici nel Whamalhalla, l’intento originario è che questo rimanga un gioco di sopravvivenza e non diventi una Battle Royale. Quindi non fare lo stupido, ok?»