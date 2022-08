West Nile, in Italia 94 casi e 7 morti

La circolazione del virus West Nile ha fatto registrare «un totale di 94 casi d’infezione (tra cui 55 casi di infezione neuro-invasiva, 19 casi in donatori di sangue, 19 casi di febbre e 1 caso sintomatico) con 7 decessi». Lo sottolinea la circolare “Prevenzione, sorveglianza ed interventi in risposta alla circolazione dei virus West Nile e dell’Usutu”, diffusa dal Ministero della Salute. I dati, viene evidenziato, sono relativi ai contagi registrati al 2 agosto. La circolazione del West Nile ha finora interessato: Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia.

West Nile virus, la situazione in Lombardia

In Lombardia, in particolare, la sorveglianza veterinaria ha mostrato una circolazione del virus in tutte le province tranne Monza, Lecco, Bergamo e Sondrio. Qui i casi confermati di West Nile, aggiornati a lunedì 8 agosto, sono 11 tra cui 4 neuroinvasivi (gravi, con paziente ricoverato con sintomatologia neurologica, ad esempio meningoencefalite), 3 febbri (casi non gravi, con febbre come sintomo rilevante) e 4 donatori (infezioni riscontrate in donatori asintomatici, identificate tramite screening sulle sacche di sangue). «In Lombardia è presente un sistema integrato umano-veterinario di sorveglianza sulla circolazione del virus del Nilo occidentale. Vengono infatti monitorate sia le infezioni nelle zanzare sia quelle negli equidi e negli uccelli, e ovviamente i contagi negli uomini. Un sistema efficace che ci consente di monitorare costantemente e dettagliatamente la situazione», ha dichiarato Letizia Moratti, vicepresidente della Regione e assessore al Welfare.

West Nile, endemico in diverse aree del bacino padano

La Febbre del Nilo occidentale, endemica in diverse aree del bacino padano, si diffonde tramite la puntura delle zanzare comuni: il virus, apparso nel 2008 in Italia, ha avuto il picco nel 2018 per poi tornare a circolare in modo ridotto. Il periodo di incubazione varia dai 2 ai 14 giorni dalla puntura e la maggior parte delle persone infettate non manifesta alcun sintomo. In alcuni casi si verificano sintomi non gravi, come febbre, mal di testa, debolezza muscolare. I sintomi più gravi, che in rari casi possono portare alla morte, insorgono nell’1 per cento dei contagiati. Purtroppo non esiste un vaccino per questa malattia, che si può combattere solo con la prevenzione, dunque tentando di ridurre l’esposizione alle punture di zanzare.