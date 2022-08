West Nile, casi raddoppiati in una settimana: le regioni a rischio

Sette decessi e novantaquattro persone contagiate. È il bilancio che l’Istituto Superiore di Sanità ha diffuso sulla situazione della West Nile. Nel giro di una settimana, i casi sono più che raddoppiati e l’ISS ha evidenziato quali sono le regioni più a rischio dando pratici consigli per poter prevenire la malattia. In una nota, lo stesso ente ha ricordato che “attualmente sono allo studio dei vaccini, ma per il momento la prevenzione consiste soprattutto nel ridurre l’esposizione alle punture di zanzare“.

West Nile: le regioni a rischio

Dei casi confermati e attivi, 55 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva in Emilia-Romagna, Veneto (33), Piemonte (4), e Lombardia (2). In particolare la zona considerata più a rischio è la provincia di Padova. Tra quelli identificati, 19 casi sono riferiti a donatori di sangue (3 in Lombardia, 11 in Veneto, 4 in Emilia-Romagna, 1 in Piemonte), 19 hanno avuto la febbre (2 in Lombardia, 16 Veneto, 1 Emilia-Romagna) e 1 una sintomatologia più forte (in Veneto).

Il periodo di incubazione va dai 2 ai 14 giorni. Se le persone hanno un deficit del sistema immunitario, possono essere necessari anche 21 giorni da quando si viene punti all’insorgenza dei sintomi. La gran parte delle persone non ha particolari sintomi. Dove la sintomatologia si presenta – cioè nel 20% dei casi – si possono riscontrare febbre, vomito, nausea, linfonodi ingrossati e sfoghi cutanei. Nei bambini la febbre è più bassa, ma negli adolescenti si possono avvertire anche dolori articolari.

West Nile: come si trasmette

La malattia si trasmette attraverso la puntura di una zanzara contagiata. Per prevenirla, l’ISS ha raccomandato di indossare dei repellenti spray quando si esce. In alternativa, pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe, ma con il caldo anomalo che sta investendo l’Italia quest’estate in pochi potrebbero pensare di farlo. È importante infine avere zanzariere valide ed evitare acqua stagnante, come può capitare di avere vicino casa con le piscine per bambini o con i ristagni del giardino.