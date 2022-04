Weinstein, in arrivo un film sull’inchiesta per abusi sessuali del produttore

Un nuovo film sul caso Weinstein. Uscirà il 18 novembre She Said, progetto di Universal che racconta l’inchiesta del New York Times sugli abusi sessuali del produttore americano e le accuse che hanno dato vita al movimento #MeToo. Il lavoro delle giornaliste Judi Kantor e Megan Twohey, vincitrici del Premio Pulitzer, ha portato alla luce uno degli scandali più scottanti degli ultimi anni a Hollywood, ossia il comportamento da predatore sessuale di una delle figure più influenti del cinema mondiale.

She Said, il progetto al femminile che racconta l’inchiesta sugli abusi di Weistein

Il progetto She Said sarà tutto al femminile, a partire dalla regia passando per le interpreti principali. Dietro la macchina da presa ci sarà infatti l’attrice e cineasta Maria Schrader, direttrice di Unorthodox e Orso d’argento a Berlino come miglior attrice per Aimée & Jaguar. La sceneggiatura è stata scritta da Rebecca Lenkiewicz, già autrice di Disobedience con Rachel Weisz nel 2017. Nei panni delle due giornaliste invece Carey Mulligan (Daisy de Il grande Gatsby) e Zoe Kazan (Il complotto contro l’America). «È un onore interpretare queste donne», ha detto Mulligan sul palco del CinemaCon. «Hanno causato un effetto domino affrettando il #MeToo per un cambiamento duraturo».

Il film si ispira al libro She Said: Breaking The Sexual Harassment Story That Helped Ignite A Movement in cui le due giornaliste hanno raccontato il loro lavoro di inchiesta. Come ricorda Hollywood Reporter, la prima clip in anteprima ha mostrato gli incontri delle reporter con le proprie fonti, attrici che hanno svelato gli abusi sessuali di Harvey Weinstein, condannato nel 2020 per stupro a 23 anni di carcere. «La storia di queste donne non potrà cambiare il loro passato, ma potrà cambiare il loro futuro», ha concluso Kazan sul palco del CinemaCon.

Dal sequel di Avatar ai film DC Universe, gli annunci del CinemaCon di Las Vegas

Il nuovo film sul caso Weinstein è stata solo una delle sorprese di CinemaCon. L’evento del Caesars Palace di Las Vegas ha infatti offerto anticipazioni su attesi progetti hollywoodiani. Spiccano le prime immagini di Avatar: The Way of the Water, secondo capitolo della saga di James Cameron. Il primo trailer arriverà venerdì 6 maggio, ma le foto hanno già mostrato il ritorno dei personaggi di Sam Worthington e Zoe Saldana. Restando in tema sequel, Warner Bros. ha confermato The Batman 2 con Robert Pattinson, mentre Sony ha già annunciato l’arrivo di Venom 3 e di un nuovo film del franchise di Ghostbusters.

I Marvel Studios hanno fornito nuovi dettagli su Spiderman – Across the Spiderverse, sequel del fortunato progetto di animazione sull’Uomo Ragno del 2018 con i disegni dell’italiana Sara Pichelli. In arrivo anche un film su un nuovo personaggio dei fumetti, El Muerto, nei cui panni reciterà la star del reggaeton Bad Bunny, a breve al cinema al fianco di Brad Pitt in Bullet Train. Grande attenzione anche ai nuovi film del DC Universe, tra cui le prime immagini di The Flash con Ezra Miller. Nel cast anche Michael Keaton, che riprenderà il ruolo di Batman dopo i fortunati capitoli di Tim Burton. Il cartellone del CinemaCon ha presentato anche nuove immagini di Black Adam con Dwayne Johnson e alcuni dettagli su Shazam Fury of the Gods.