Intelligenza artificiale, Wedo Holding firma un accordo con TIM Enterprise e iGenius

Wedo Holding, gruppo attivo nel mondo dell’arredamento e del design, nell’ambito della sua evoluzione strategica ed organizzativa ha avviato un importante accordo con TIM Enterprise e iGenius adottando Crystal, una piattaforma basata su tecnologie di Intelligenza artificiale che consente di esplorare i dati di business in modo intuitivo e conversazionale e di ottenere risultati in tempo reale.

Wedo Holding firma l’accordo con TIM Enterprise e iGenius

La soluzione, che permette di collegare le sorgenti dati aziendali e abilitare processi di Augmented Analytics, sarà accessibile tramite interfacce basate sul linguaggio naturale attraverso i dispositivi aziendali e personali, anche in mobilità, offrendo un’esperienza d’uso integrata. Crystal consentirà agli utenti aziendali di avere “un consulente virtuale” nel palmo della loro mano. Il software fornisce risposte dinamiche in base alle esigenze del momento ed arricchisce l’esperienza utente con suggerimenti proattivi e personalizzati, permettendo di prendere decisioni più informate, avere il pieno controllo dei dati aziendali e ottenere un vantaggio competitivo sul proprio mercato di riferimento.

La soluzione di intelligenza artificiale sviluppata da iGenius arricchisce il portafoglio di applicazioni innovative di TIM Enterprise, la business unit del Gruppo TIM che, grazie alle migliori soluzioni di connettività, Cloud, AI, IoT e Cybersecurity e alla presenza capillare sull’intero territorio nazionale, accelera la digitalizzazione delle aziende e P.A. italiane.

La prima società del gruppo Wedo ad adottare l’innovativa soluzione sarà Arrital, l’azienda di cucine di segmento alto che sta evolvendo i propri processi di gestione attraverso l’adozione di servizi innovativi di staff della holding e intensi investimenti in formazione e tecnologie digitali introdotte negli ultimi anni. Il progetto, che all’inizio sarà incentrato nell’area commerciale, darà visibilità alla leadership aziendale sul progresso delle vendite e dei clienti in ottica di efficientamento delle azioni commerciali. Il piano di sviluppo prevede anche l’estensione di Crystal alle altre funzioni aziendali per rendere tutta l’azienda ancora più efficiente e allineata sulle decisioni.

Le dichiarazioni dei vertici

L’Amministratore Delegato di Wedo Holding Ivano Selvestrel ha così commentato l’iniziativa: «Siamo entusiasti di poter rendere ancora più intelligenti i nostri processi e ancora più sicure e veloci le nostre analisi e le nostre decisioni aziendali. Arrital è sempre stata all’avanguardia nell’utilizzo dei dati e nelle strategie commerciali e di marketing. Con Crystal, il nostro team interno sarà in grado di ottenere una visione più semplice e diretta sui propri dati e prendere decisioni più efficienti e qualità».

Queste invece le affermazioni di Antonio Morabito, Responsabile Marketing Enterprise di TIM: «Il nostro obiettivo è accompagnare le aziende e la PA nell’adozione consapevole e virtuosa di soluzioni digitali e piattaforme abilitanti, realizzate in collaborazione con realtà innovative come iGenius, per rendere ancora più semplice il modo di fare impresa. Siamo convinti che l’Intelligenza Artificiale possa supportare l’evoluzione del Made in Italy e favorire la diffusione e il successo delle numerose eccellenze nazionali».

Infine le parole di Uljan Sharka, CEO di iGenius: «Siamo orgogliosi di portare nostro software all’azienda leader Arrital, uno dei player più innovativi nel mondo del retail Design globale. Arrital è un’azienda visionaria che capisce l’importanza dei dati per il successo aziendale. Siamo lieti di poter contribuire insieme a TIM Enterprise alla crescita di Arrital offrendo loro una migliore analisi del business e dei loro clienti».