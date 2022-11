Warren Beatty denunciato: nel 1973 avrebbe costretto una minore a fare sesso con lui

Le accuse sono di «adescare, manipolare, sfruttare e costringere un contatto sessuale con una minorenne» e arrivano a Warren Beatty. L’attore è stato denunciato per un episodio che risalirebbe al 1973. La vittima avrebbe sedotto e aggredito sessualmente per diversi mesi una ragazza che allora aveva tra i 14 e i 15 anni. La denuncia è stata depositata presso la Superior Court di Los Angeles.

Warren Beatty denunciato per presunto caso del 1973

Beatty allora aveva 35 anni, 20 in più della sua presunta vittima. La denuncia è stata possibile perché in California sarà possibile per legge denunciare fatti di questo tipo che altrimenti sarebbero andati in prescrizione. Questa normativa resterà valida fino al primo gennaio 2023. Dietro ci sarebbe anche una richiesta di risarcimento da quantificare per «i danni emotivi, psicologici e fisici». La denuncia è arrivata dalla donna che sarebbe stata aggredita, che oggi vive in Lousiana.

Stando al racconto reso noto poi dalla testata giornalistica Variety, l’attore avrebbe fatto accenno spesso all’aspetto fisico dell’adolescente e alla sua perdita di verginità. In più, le avrebbe dato il suo numero di telefono e l’avrebbe portata spesso con sé in giro. L’avrebbe anche invitata spesso all’hotel dove alloggiava.

Il racconto della vittima

«L’imputato ha usato la sua posizione e il suo status di adulto e di star di Hollywood per costringere il contatto sessuale con la querelante in molteplici occasioni, incluso il sesso orale, il sesso simulato e infine il rapporto sessuale forzato con la minore» si legge nella denuncia.

I legali di Beatty non hanno rilasciato dichiarazioni, così come per ora non ha fatto nemmeno l’attore. La donna, invece, avrebbe dichiarato di avere difficoltà con le autorità e di avere una profonda insicurezza per via di quanto sarebbe accaduto nel ’73 con l’attore. Beatty oggi ha 85 anni e una carriera sfolgorante e ricca di film, tra cui Gangster Story.