War room, il risvolto cyber della guerra in Ucraina

Torna con una nuova puntata War Room. Il format online condotto da Enrico Cisnetto che approfondisce i grandi temi d’attualità, politica ed economia. Al centro dell’incontro web che comincerà alle 17.30 il risvolto cyber della guerra in Ucraina, in cui gli hacker stanno giocando un ruolo importante. Spazio anche alla grande propaganda portata avanti da entrambi gli schieramenti. Se ne discuterà con Roberto Baldoni, direttore generale per l’Agenzia della cybersicurezza nazionale, Giampiero Massolo, presidente Ispi (Istituto per gli studi di politica nazionale) e Fincantieri e Giuseppe Mocerino, presidente NetGroup.