War Room, la guerra in Ucraina e lo spettro della crisi di governo in Italia

Torna questa sera, martedì 5 aprile, War Room. Il format online condotto da Enrico Cisnetto affronta i principali temi di attualità, politica ed economia. Nello specifico, la puntata odierna si concentrerà sulle ripercussioni interne della guerra in Ucraina. Il no di conte all’aumento delle spese militari fino al 2 per cento del Pil, rischia infatti di aprire una crisi di governo in Italia. Se ne discuterà con Marco Follini, politico e giornalista, autore di via Savoia. Il labirinto di Aldo Moro, Carlo Galli, storico delle dottrine politiche, Alessandra Ghisleri, direttrice Euromedia Research.