War room: le difficoltà della Germania, tra guerra in Ucraina e recessione

Torna questa sera, 7 aprile, War Room. Il format online di Enrico Cisnetto che si occupa di analizzare i principali temi di attualità, politica ed economia. Focus del giorno dedicato alla situazione tedesca. Anche la Germania, come l’Italia è fortemente dipendente dalle forniture energetiche russe. Per questo la guerra in Ucraina, come il rischio recessione preoccupano Berlino. Se ne discuterà a partire dalle 17.30 con Angelo Bolaffi, filosofo della politica e germanista, Fabrizio Pagani, presidente dell’associazione M&M Minima e Moralia, Beda Romano, corrispondente per Bruxelles de Il sole 24 ore e coautore di Italia e Germania. L’intesa necessaria (per l’Europa), per Bollati Boringhieri.