War Room: il modello francese e la possibilità di un’applicazione in Italia

La Francia domenica andrà a votare per scegliere il nuovo presidente. La corsa all’Eliseo si è ristretta a due pretendenti Emmanuel Macron e Marine Le Pen. In attesa di conoscere il nuovo capo di Stato, War Room, format di approfondimento online condotto da Enrico Cisnetto analizza il modello transalpino e le possibilità di una sua eventuale trasposizione italiana. A dialogare con lui, Sandro Gozi, eurodeputato Renew Europe e segretario generale partito democratico europeo, e Marc Lazar presidente della School of government della Luiss di Roma e professore di Storia e Sociologia politica dell’istituto Sciences Po di Parigi. E ancora, Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza politica dell’Università di Bologna, autore per Utet di Scienza e politica un’autobiografia.