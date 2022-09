La docuserie Netflix su Wanna Marchi e il pericolo nella nostra testa

«Una faccenda meno straziante di quel che ci saremmo aspettati»: così la rubrica «Pick Of The Week» del Guardian, raccomandando la visione di Fortune Seller: a TV Scam, alias Wanna, la docuserie Netflix sulle ascese e le cadute della regina delle televendite Anni 90. Chissà perché all’estero non è conservato il titolo originale, che in inglese suona così motivazionale. Wanna, «io voglio»: in un nome c’è tutta una storia di su-e-giù fra stalle e stelle, costruita, nel bene e nel male, con un’indomabile forza di volontà. Ma il Guardian preferisce puntare sull’aspetto fraudolento: «Una serie di truffe, una più bieca e divertente dell’altra», osserva con distacco il quotidiano, sottolineando che la protagonista oggi non appare minimamente pentita per aver spogliato dei loro risparmi vedove e invalidi in cambio di una manciata di comune sale da cucina.

Se fosse la protagonista di una novella del Decamerone – una della sesta giornata, dedicata alle risposte argute che salvano la vita – monna Wanna da Bologna non avrebbe mostrato alcun segno di pentimento, e se la sarebbe cavata spiegando ai magistrati che nulla è più prezioso e giovevole a questo mondo che un po’ di sale in zucca, quindi erano le sue vittime a essere in debito con lei. «Risero li giudici per la pronta e sollazzevol risposta, e libera tosto mandarono la donna con la figlia sua», avrebbe concluso il Boccaccio, che, nota bene, scriveva all’indomani di una terribile pandemia.

Nel Trecento prevaleva la simpatia per i furbacchioni, più che per i creduloni

Anche noi siamo reduci da una terribile pandemia e Netflix e le altre piattaforme sono tuttora il nostro Decamerone. Le «giornate» hanno il meno suggestivo nome di «categorie», ma i contenuti non sono poi tanto diversi: amori che finiscono bene, amori che finiscono male, conquiste di tesori, storie scollacciate, grandi personaggi romanzati eccetera. Ma nel Trecento, epoca pragmatica e mercantile, non c’era molta comprensione per chi si faceva gabbare (cornuti, creduloni, ingenui), e prevaleva l’aperta simpatia per i furbacchioni, per le facce toste e per le mogli intraprendenti. Anzi, certe novelle servivano proprio come monito e ammaestramento in entrambi i sensi: guardatevi dagli imbroglioni, e se proprio volete imbrogliare imparate da quelli bravi. «Sono più stronza io che ho truffato quelle persone o quelle persone convinte che versando 12 milioni sarebbero state salve?» si domanda nella docuserie Stefania, la figlia di Wanna. I lettori del Decamerone non avrebbe avuto dubbi.

Pimpante ottantenne, rieccola lì Wanna, dopo processi, galera, ludibrio

E noi? Fra l’avventura di frate Cipolla (il religioso che rastrellava offerte esibendo ai contadini ignoranti la piuma dell’arcangelo Gabriello, in realtà la penna di un pappagallo) e la stesura della corrispondente novella boccaccesca corre più o meno lo stesso intervallo di tempo che c’è fra la vicenda di Wanna Marchi e la sua ricostruzione su Netflix. Sia il frate che la tele-imbonitrice spacciavano cianfrusaglie per oggetti dai poteri miracolosi, in virtù di un’oratoria irresistibile, veemente e spregiudicata. L’ingegnoso Cipolla riesce a neutralizzare un tentativo di smascheramento, anzi, lo trasforma nell’ennesimo successo truffaldino e ne esce da trionfatore. Wanna porta in tivù un cameriere di Bahia presentandolo come un mago del candomblè e svuota le tasche dei lontani discendenti del pubblico di frate Cipolla, affrancati dal lavoro dei campi ma non dall’ignoranza. Dalla sua novella lunga trent’anni ci ha messo di più ad uscire come trionfatrice – processi, galera, ludibrio – ma alla fine eccola lì, pimpante ottantenne, sempre al fianco dell’inseparabile figlia Stefania. Di nuovo sulla breccia televisiva, di nuovo protagonista, e stavolta formato esportazione, addirittura con il «d’accordooo?» del Guardian. Hai voglia a compatire le vittime, la morale (poco morale) è la stessa di messer Boccaccio.

Quei nostri Anni 80 e 90 così imbarazzanti, oscuri, goffi e sciatti

La cosa più imbarazzante di Wanna non è lei, e nemmeno i suoi raggiri – oggi ne abbiamo di peggiori, dalle «truffe romantiche» al medico che va a vaccinarsi col braccio finto -, ma l’Italia in cui Wanna Marchi si muoveva. Quei nostri Anni 80 e 90 così oscuri, goffi e sciatti, quando non sono liftati, liposucchiati e botoxati dalla nostalgia. Quella provincia emiliana paranoica e squallida, grassa e vergognosa, accento pacioccone e anima nera, la tivù accesa sulle televendite dello scioglipancia e la Uno Bianca che aspetta sotto casa. Quelle facce di buoni e di cattivi cui il tempo non ha tolto nulla perché non c’era nulla da togliere – anzi, l’età sembra averle placate, incivilite. Questo è ciò che ci portiamo dietro, e che almeno in parte abbiamo superato. Il rimpianto del passato è un imbroglio della mente, e la Wanna Marchi più pericolosa non è quella di Netflix, ma quella dentro la nostra testa. E checché ne dica il Guardian, questa è una faccenda più straziante di quel che ci saremmo aspettati.