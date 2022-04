Wanda Nara in tribunale: «Nessun flirt con Brozovic, da lì il distacco di Icardi dall’Inter»

Wanda Nara, Mauro Icardi e Fabrizio Corona. La lunga storia di calcio, gossip e presunti tradimenti si arricchisce oggi delle dichiarazioni della donna. La moglie e agente dell’ex attaccante nerazzurro, ora in forze al Paris Saint-Germain, ha testimoniato come parte civile al processo milanese per diffamazione contro Corona, reo di aver riportato, all’interno di un articolo del febbraio 2019, «tutte cose non vere». E da lì, secondo la procuratrice più controversa del panorama calcistico mondiale, «sono cominciati i problemi e Mauro poi ha dovuto cambiare squadra».

I retroscena di Wanda Nara: l’attacco all’Inter

Durante la sua testimonianza, Wanda Nara fa riferimento a un celebre articolo pubblicato sul sito King Corona Magazine, dal titolo Mauro Icardi divorzia dalla moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic. L’agente racconta che da quelle poche righe sono partiti tutti i problemi della coppia e, soprattutto, del calciatore, alla fine costretto anche a lasciare Milano. «L’Inter gli aveva fatto pesare anche questa situazione, gli era stato detto che doveva anche cambiare procuratore, che non doveva avere più una procuratrice donna», ha affermato davanti al giudice Elisabetta Canevini. Wanda Nara ha parlato di «sofferenze e patimenti in famiglia», sottolineando: «Io ho 5 figli che andavano a scuola qua a Milano in quel periodo»

Wanda Nara: «L’inizio del distacco grande con tifosi e club»

Così «iniziò anche il distacco grande con i tifosi, il club e dirigenti». Wanda Nara prosegue nel suo racconto e addebita a quel fantomatico articolo del febbraio 2019 l’inizio di un’escalation di problemi. «Noi siamo una famiglia tradizionale e questa storia ci ha portato problemi dentro la famiglia e fuori dalla famiglia», ha spiegato al giudice. L’ex showgirl argentina ha poi voluto ricordare di essere ancora «la procuratrice di mio marito, anche se non è facile essere una procuratrice donna». Lasciata l’aula, ha detto ai cronisti di volere giustizia e che per la loro famiglia, Icardi compreso, «Milano è la nostra casa».

Le prossime udienze: il 25 maggio Brozovic, Icardi e Perisic

Il processo continua. Dopo l’iniziale richiesta di archiviazione inoltrata dalla Procura, è stato il centrocampista Marcelo Brozovic a opporsi e così si è arrivati a oggi. Il 25 maggio, alla prossima udienza, saranno ascoltati proprio il mediano croato, oltre allo stesso Mauro Icardi e all’esterno dell’Inter Ivan Perisic, in qualità di testimone. Tra le altre news del tempo, all’interno del sito di Fabrizio Corona si parlava di un’aggressione di Icardi a Brozovic. «All’epoca già da 6 anni stavo con mio marito, non ho mai nemmeno avuto il numero di Brozovic, non era nemmeno una persona che frequentavamo come succede tra gli amici in una squadra e invece nell’articolo si parlava di messaggi tra me e lui», ha dichiarato infine Wanda Nara. Tra un mese una nuova puntata della vicenda.