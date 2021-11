Per la prima volta dall’inizio della telenovela tra Wanda Nara e Mauro Icardi, la manager e compagna del giocatore ha parlato alla stampa. Lo ha fatto concedendo un’intervista in esclusiva all’amica giornalista Susana Giménez, che si è recata a Parigi dall’Argentina per una produzione speciale di Paramount Plus. La crisi famigliare più seguita degli ultimi tempi, quindi, segna una nuova pagina all’interno di un libro fatto di gossip, smentite, illazioni e congetture nate dopo le voci del tradimento dell’attaccante con l’attrice Eugenia ‘China’ Suarez. I retroscena della vicenda sono stati raccontati alla conduttrice, che ha accompagnato Nara in giro per la città di Parigi. Le dichiarazioni, invece, sono state registrate in un albergo della capitale francese, sullo sfondo della Torre Eiffel.

Wanda Nara le pidió perdón a la China Suárez. pic.twitter.com/qzsRJJq6mO — Minuto Argentina (@argentinaminuto) November 24, 2021

Wanda Nara: «Così ho scoperto di Icardi ed Eugenia Suarez»

Wanda ha raccontato così il momento in cui ha scoperto tutto: «Stiamo sempre insieme, siamo una famiglia molto unita. Eravamo in campagna. Andavamo a cavallo. Mi hanno chiesto una foto delle ragazze e mi sono ricordata che ce l’avevo sul telefono di Mauro». Quindi l’amara sorpresa «Poi cercando, ho trovato degli screen relativi a una chat. Essendo lei una persona nota il mio primo impulso è stato di raccontare la storia su Instagram. Ho sempre il telefono in mano, è ho pensato immediatamente a scatenare una guerra. Non confrontandomi né con le amiche, né con mia sorella. Ho avuto una reazione da macho. Sono una donna all’antica, non siamo una coppia aperta Nel messaggio c’erano cose che una donna con i miei valori non avrebbe mai scritto. E non si sarebbe aspettata che mi si dicessero dall’altra parte. Cose che per me significano divorzio». Uno shock talmente inaspettato che l’ha indotta a lasciare la Francia: «Ho visto che si erano scritti tanti messaggi. Io ho preso il primo aereo e sono tornata in Italia. Più tardi, parlando con gli amici, mi hanno fanno notare che stessi combinando un casino. Così chiesi a Mauro se a parti inverse fosse riuscito a perdonarmi. Mi ha risposto che avrebbe divorziato».

La reazione di Icardi alla fuga di Wanda Nara

La confessione lascia poi spazio alla reazione dell’attaccante del Paris Saint German: «Mi ha cercato, voleva parlarmi. Ma io mi sono presa un po’ di tempo per pensare. Molte persone hanno minimizzato, parlando di una sciocchezza. Lui mi ha detto che se ci fossimo separati, avrebbe lasciato il calcio. È stato lui a confessarmi che c’era stato un incontro, ribadendomi che era stato l’errore della sua vita, ma che non fosse successo niente». Wanda Nara ha quindi spiegato di aver discusso anche con Eugenia Suarez: «La prima cosa che ho fatto è stata chiamarla e chiederle scusa per le storie poco eleganti postate su Instagram. Quello che le ho detto resterà privato». Spazio anche alla definitiva riconciliazione: «L’ho guardato negli occhi, eravamo soli. Credo nel suo rammarico. So che un calciatore ha un milione di possibilità. Ma mi fido ciecamente di lui, potrei metterlo in una stanza con 200 donne. Se non fosse così, non potrei continuare a stare con lui. Giuro sui miei figli che non abbiamo mai avuto problemi di questo tipo». L’ultima battuta è per l’ex compagno Maxi Lopez: «Ringrazio lui e la sua compagna, hanno preso i ragazzi e li hanno tenuti fuori dalla storia. Si è comportato bene. Mi ha offerto il suo aiuto».