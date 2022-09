È finita (un’altra volta) tra Wanda Nara e Icardi

È finita, questa volta sembra per davvero, tra Wanda Nara e Mauro Icardi. È proprio lei ad averlo annunciato in una stories di Instagram, tra una promozione e un’altra. «È molto doloroso vivere questo momento, ma data la mia esposizione e le speculazioni è preferibile lo si sappia da me», scrive Wanda Nara. «Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli».

Il tradimento di Icardi con la modella ed ex amica della coppia China Suarez

La manager-influencer ha confermato così le voci che circolavano da quando il tradimento di Icardi, ex Inter ex Paris Saint-Germain e ora in forze al Galatasaray, con China Suarez – a cui era seguita una telenovela fatta di fughe a Milano, riavvicinamenti, foto con anelli e senza anelli, interviste e veleni sui social – aveva messo in discussione una delle coppie più chiacchierate del calcio.

Wanda-Icardi story: dal triangolo con Lopez alla fine burrascosa

Dopo la rottura tra Totty e Ilary, e la guerra dei Rolex, ora cala il sipario anche sulla storia tra Wanda e Mauro. Tutto è cominciato con il classico triangolo. Wanda Nara nel 2008 convola a nozze con l’attaccante argentino Maxi Lopez. Insieme hanno tre figli maschi. Nel 2013 i due divorziano accusandosi a vicenda di infedeltà. È in quel momento che la bionda soubrette argentina comincia a frequentare Icardi, non solo compagno di squadra ma pure amico del suo ex. La nuova coppia fa sobbalzare anche le panchine della Nazionale argentina – su tutti Messi che Icardi avrebbe poi ritrovato a Parigi – che certo non approvano il “tradimento” di Icardi nei confronti di Lopez. Wanda e Mauro però vanno dritti per la loro strada tanto che dal matrimonio celebrato nel 2014 nascono due figlie: Francesca e Isabella. Intanto Wanda da moglie si trasforma in manager e tratta il passaggio del marito dall’Inter al PSG. Ma è proprio a Parigi che arrivano le prime voci di un tradimento del campione che avrebbe una relazione con con la modella e ormai ex amica della coppia China Suarez. La coppia scoppia ma poi si ricompone. Fino a ieri notte con l’ultima stories di Wanda.