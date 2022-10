Wanda Nara allo scoperto: «Sono innamorata di L-Gante»

Non erano solo scene di intimità a favore di videocamera, girate per lanciare il videoclip di un brano di L-Gante, El Último Romántico. Tra il rapper 22enne e Wanda Nara è in corso una storia. Lo ha ammesso la showgirl argentina, che ha sottolineato di essere addirittura innamorata. «È una persona molto buona, autentica e ha un cuore enorme», ha detto in patria ai microfoni di Revista Caras. «Sì, ovviamente, perché no?», ha risposto a proposito di una possibile relazione con il rapper. Infine i due, alla domanda se fossero innamorati, hanno risposto affermativamente.

Wanda-Icardi, separati o no?

Dopo un lunga tira e molla e l’apparente tregua a seguito del trasferimento di Mauro Icardi in Turchia al Galatasaray, la coppia sembrava essersi davvero riappacificata. Poi il fulmine a ciel sereno, per quanto si possa considerare tale qualsiasi accadimento riguardante la coppia: separazione, definitiva, l’annuncio della showgirl 36enne, che con l’attaccante ha avuto due figlie.

Una dichiarazione netta, che però non ha trovato d’accordo Icardi. «Siamo abituati a giocare un po’ con questa cosa. Ma non siamo divorziati. Io la conosco più di chiunque altro, l’ho sempre difesa, ma siamo arrivati a un punto che è indifendibile». Poi ha accusato la (ex?) compagna di mettere in difficoltà i cinque figli: «Sono molto arrabbiati con la mamma, non sopportano più che lei renda tutto pubblico», ha scritto su Instagram, per poi volare in Argentina in un tentativo di riconciliazione, dopo la diffusione delle foto hot con L-Gante.

Wanda-Icardi, la frase sibillina dell’attaccante

«Non c’è nulla da perdonare, siamo separati», ha scritto Nara su Twitter. La frase ha portato Icardi a rispondere, in modo sibillino: «Separato come quando sono andato in Argentina qualche giorno fa? Sottoscrivo che ci siamo trovati benissimo», facendo intendere che tra i due ci sia stato molto più di un chiarimento durante la breve fuga in America Latina.

Wanda-Icardi, ora l’incontro in Turchia

Insomma, ricapitolando: Wanda Nara ha ammesso di essere innamorata di L-Gante, mentre Mauro Icardi sostiene di stare ancora insieme a lei. E sta per tornare in Turchia, quindi presto la vicenda potrebbe “arricchirsi” di nuovi capitoli. Secondo le indiscrezioni, la showgirl avrebbe ricevuto dal rapper e dalla sua casa discografica cinque milioni di pesos, circa 16 mila euro, come compenso per l’apparizione nel videoclip.