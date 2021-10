Nuova puntata della soap di casa Icardi in onda come al solito su Instagram. Questa volta a “parlare” è il profilo di Maurito che posta alcune foto abbracciato alla sua Wanda accompagnate da dichiarazioni d’amore: «Grazie amore mio per continuare ad avere fiducia in questa bella famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo», e cuoricini. E ancora: «Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci soltanto quando ottieni il perdono di chi hai ferito».

Soap Wanda Nara e Icardi: le puntate precedenti

Segno di una riconciliazione tra i due argentini? Due foto forse sono un po’ poco viste le precedenti puntate. Prima le accuse di tradimento sbandierate sui social (e alla stampa argentina) da parte di Wanda Nara che è arrivata a dare della prostituta all’ex amica modella La China Suarez e minacciare il divorzio. Poi la fuga con i figli a Milano, quindi l’illusione di un riavvicinamento dopo che Icardi era volato in Italia lasciando l’allenamento del Paris Saint-Germain. Uno sforzo che non aveva però portato a molto. Anche in quel caso l’attaccante aveva postato qualche foto con la moglie-agente ma lei prontamente gli aveva risposto fotografandosi la mano senza anello con la didascalia: «Quanto mi piace».

Icardi e i problemi al Paris-Saint Germain

In mezzo al tira e molla gossipparo, pure la tentazione di Icardi di mollare il Paris Saint-Germain dove sarebbe poco valorizzato soprattutto dopo l’arrivo di Messi che già in passato aveva posto il veto alla sua convocazione in nazionale perché aveva rubato la donna – cioè Wanda – all’amico Maxi Lopez. Naturalmente Maurito ha saltato il match di Champions con il Lipsia vinto dal Psg 3 a 2 grazie alle reti di Mbappé e la doppietta proprio di Messi. Troppo scosso, evidentemente, dalle turbolenze sentimentali per scendere in campo. Speriamo solo che quel gol che manca in campo lo faccia a casa tornando – a Parigi o a Milano – con Wanda e figli.