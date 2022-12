Wanda Nara e Icardi, il giallo della riconciliazione e le voci di un figlio in arrivo

Continua la soap tra Wanda Nara e Mauro Icardi, tra post su Instagram cancellati, interviste e confessioni. E gossip. Secondo la stampa argentina, l’influencer e il giocatore starebbero addirittura cercando un figlio. Sarebbe il terzo con l’attaccante del Galatasaray e il sesto per lei dopo i tre avuti dall’ex Maxi Lopez. Galeotto un viaggio alle Maldive della coppia con i figli. «Non era la donna della mia vita. Era la mia vita trasformata in donna. Le storie Disney hanno anche una seconda stagione», aveva scritto Icardi su Instagram pubblicando una foto.

Wanda Nara continua il flirt con L-Gante

Dopo l’arrivo di Wanda Nara a Buenos Aires, Icardi aveva postato foto di una cena romantica, raccontando le intrusioni della piccola Isabella: «Quando facciamo una cena romantica ma c’è una bambina che si ingelosisce e manda video, manda messaggi e fa telefonate in continuazione». Eppure mentre Icardi si dava al romanticismo, Wanda Nara sarebbe stata avvistata con il cantante L-Gante, la sua nuova fiamma. «Ieri Icardi ha postato queste foto, oggi Wanda sta passando il pomeriggio con L-Gante a Nuñez», ha scritto Angel De Brito, noto giornalista argentino, come riportato dal magazine Caras. Quindi niente riconciliazione tra i due. Come del resto ha detto la stessa Wanda Nara rispondendo a un follower che gli chiedeva di confermare il ritorno di fiamma con Icardi. Lei nega perché, ha scritto, «mentirei, ci ho provato perché penso che una relazione di tanti anni meritasse un’altra possibilità …. Ma non ha funzionato».

La coppia voleva un altro figlio?

Molti fan hanno preso le parti del giocatore invitandolo a non umiliarsi ulteriormente. Solo qualche giorno fa del resto aveva postato una chat in cui i due parlavano del loro viaggio alle Maldive e della possibilità di una nuova gravidanza. «Grazie per un altro bellissimo viaggio, il mio posto preferito siete voi. Per avermi portato nel mio paradiso, per il tuo amore e per esserti sempre preso cura di me. Non dubitare mai di quanto ti amo. Spero di tornare con G», aveva scritto Wanda accanto a un’emoji di un bebè, lasciando intendere di cercare un altro figlio. «Grazie a te Wanda per questo bel messaggio. Alla fine non sono così pazzo come sono stato trattato. Presto torneremo con G», la risposta di Icardi, che però, a quanto pare, è scomparsa dal social.