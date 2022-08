Wanda Nara e Mauro Icardi verso il divorzio? Spunta l’audio: “Non ne posso più”

Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbero prossimi al divorzio. Il mistero si infittisce e le voci si susseguono dopo un messaggio vocale che la showgirl avrebbe inviato ad una collaboratrice domestica in cui si direbbe non contenta della sua vita coniugale. L’imprenditrice e modella è anche l’agente di Icardi, quindi la questione andrebbe al di là del semplice amore finito.

Wanda Nara e Mauro Icardi verso il divorzio?

“Beh, Carmen, sono venuta qui in Argentina perché sto per divorziare da Mauro. Lo sto organizzando. Rimarrei ancora qualche giorno e poi tornerò a prenderti il ​​biglietto e tutto il necessario. Sto organizzando un po’ le cose per il divorzio perché non ce la faccio più”. Così Wanda Nara avrebbe detto nell’audio inviato alla collaboratrice, con al centro il marito Mauro Icardi e una possibilità di divorzio nell’aria. Il messaggio è stato trasmesso in diretta nel programma televisivo Los Angeles de la Mañana.

In realtà, non è la prima volta che il matrimonio della coppia sembra vicino al naufragio: è avvenuto anche nel 2021, quando si parlò proprio di Wandagate. Secondo indiscrezioni tutte da confermare Icardi sarebbe stato sedotto da una certa China Suárez e questo avrebbe causato le ire della moglie tanto da farla parlare di divorzio. Certo è che ora i due non sono fisicamente insieme: lui è a Parigi per lavoro mentre lei è in Argentina dopo alcuni giorni a Ibiza con la sorella.

La coppia nelle sue ultime apparizioni pubbliche

Nell’ultima coppa vinta da Icardi nel Paris Saint German, la coppia si presentava così ai followers su Instagram:

In altre foto, oltre a quelle classiche del calciatore con i compagni di squadra, si mostrano anche con i figli. Di recente, però, lui ha sostituito l’immagine del profilo con una di quando era bambino togliendo quella che mostrava la moglie in vacanza in Africa.