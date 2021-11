Wanda Nara e Mauro Icardi: dalla borsa di coccodrillo alla puzza di marijuana

Non passa che una manciata di giorni prima che venga a galla una nuova puntata della telenovela infinita relativa al presunto tradimento perpetrato ai danni di Wanda Nara da parte di Mauro Icardi. Oggi doversi giornali argentini riportano uno dei motivi per i quali tra Mauro Icardi con la super top model China Suarez non ci sarebbe stato effettivamente nulla. Wanda Nara ha infatti raccontato nella sua intervista verità all’amica giornalista Susana Gimenez: «C’è stato un incontro ma lui mi ha detto che non è successo niente. Poteva succedere di tutto, ma non è mai successo nulla».

La strana puzza nella camera di China Suarez

La colpa, da quanto s’apprende oggi sarebbe stato di un odore molto particolare che Icardi avrebbe sentito nella camera da letto dell’albergo della modella dove i due si sarebbero incontrati. L’incontro tra Icardi e la China Suarez, infatti, è avvenuto a fine settembre quando Wanda Nara era alla Milano Fashion Week in compagnia della sorella Zaira. All’attaccante del Psg non sarebbe piaciuto un profumo sentito nella stanza d’albergo di Parigi dove avrebbe dovuto consumare la notte d’amore con la Suarez. A svelare il dettaglio è stato il conduttore Angel Brito che avrebbe detto che Icardi «si era sentito inibito» da quanto sentito la stanza di China.

Sul tema si è espressa anche la presentatrice argentina Estefi Berardi, che sul suo account Instagram è andata oltre. «Qual era l’odore che aveva la China e che ha infastidito Mauro?», le ha chiesto uno dei suoi followers. «Hanno lasciato intendere che si riferisse alla marijuana», ha risposto lei.

Mauro regala una borsa di coccodrillo a Wanda

Comunque ormai la questione per Wanda e Mauro è archiviata e la Nara ha deciso di perdonare il marito più o meno fedifrago dopo notti a parlare e confrontarsi su quanto accaduto. Di certo ha fatto del suo anche il “regalino” che Mauro ha fatto a Wanda: Icardi ha regalato alla moglie una Himalaya Birkin 30 di Hermès. Il modello è realizzato con pelle di coccodrillo del Nilo con più di 245 diamanti intarsiati e dettagli in oro. Tutto questo, e la difficoltà a procurarsene una, la rendono la borsa più desiderata e costosa al mondo.

Nel 2017 Christie’s ha messo all’asta a Hong Kong uno dei pezzi di questo modello in edizione limitata e ha raggiunto un prezzo di 325.000 euro. Un anno dopo un altro pezzo è stato venduto per 180.000 euro a un’asta organizzata da Christie’s in Gran Bretagna. La Birkin di Hermès è presente anche negli armadi di Georgina Rodriguez, Victoria Beckham, Jennifer Lopez e Kim Kardashian.