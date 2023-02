Belve, Wanda Nara: «Io e Mauro Icardi saremo sempre una famiglia»

Ospiti del programma Belve di Francesca Fagnani, Wanda Nara ha parlato della sua carriera e del marito Mauro Icardi, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa sul gossip che molto spesso riguarda il suo matrimonio.

Wanda Nara a Belve: le dichiarazioni su Mauro Icardi

«Sembra che io sia una Circe, ma a casa non è tanto come si vede fuori e a volte i gossip e i giornali fanno uscire quello che vogliono far uscire», ha confessato la showgirl sposata dal 2014 con il calciatore. Nonostante un rapporto a volte burrascoso, la coppia è molto solida: «Lui è mio marito e saremo penso per tutta la vita una famiglia. Stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Sono sposata con Mauro da quasi dieci anni, speriamo di stare insieme per tutta la vita. Sono ancora procuratrice di Icardi, non ho mai smesso di esserlo neanche nei momenti più critici».

Il riferimento è alla crisi della coppia dopo che vennero alla luce i messaggi scambiati fra Icardi e Eugenia Suarez. Un momento di tensione appianato e che l’attrice sminuisce: «Non so cosa sia successo o non sia successo, però in una storia così lunga un fatto così piccolo penso che non sia il senso principale. Penso che qualsiasi donna si arrabbi se vede una cosa così, però sono un po’ abituata, Mauro è bello e giovane, è normale, arrivano tanti messaggi».

La carriera

Sicuramente Wanda Nara è una donna decisa che sa quel che vuole, una procuratrice capace ma anche una mamma di cinque figli: «Mi vedono come il terrore del calciomercato… Le cose buone, sempre per essere donna, non si vedono più, però se fosse stato un uomo sarebbe stato sulla copertina di tutti i giornali. Come procuratrice e agente mi do 10 come voto».

La trentaseienne argentina è consapevole delle sue capacità e si è detta convinta, durante l’intervista con la Fagnani, che la tenacia e l’impegno che mette in tutto ciò che fa gli avrebbero permesso di avere successo qualsiasi cosa avesse fatto nella vita. «Penso di essere più amata che odiata, soprattutto dalle donne, che è quello che mi interessa un po’ di più. Chi mi ama magari vede in me quello che vorrebbe essere, magari a volte le donne sono ancora frenate dalla società, da quello che dice qualcuno, e io mi sento libera. Chi mi odia lo fa per la stessa cosa», ha concluso.