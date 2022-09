Wanda Nara – Icardi: la lite pubblicata sui social e poi la pace

Mauro Icardi e Wanda Nara a un passo dalla separazione. Li avevamo lasciati così una manciata di giorni fa, quando la manager soubrette influencer nelle stories su Instagram aveva pubblicato un messaggio ben poco equivocabile. «È molto doloroso vivere questo momento, ma data la mia esposizione e le speculazioni è preferibile lo si sappia da me», scriveva Wanda Nara. «Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli».

La lite su WhatsApp finisce sui social e poi viene cancellata

Tutto finito dunque? Nemmeno per sogno. Perché, sempre sui social, il giocatore del Galatasaray ha risposto alle ripetute chiamate di lei dall’Argentina pubblicando alcuni screenshot di una loro conversazione infuocata su WhatsApp. «Dove sei? Perché invece che dormire con i bambini te ne vai in giro?», incalza lei. «Sto solo e non devo darti spiegazioni, mi hai svegliato tu. Vuoi controllare la mia vita anche da separati?», la risposta brusca di lui. «Sei bugiardo. Da sposato e da single». «Siamo uguali. Sei tossica», taglia corto l’attaccante del Galatasaray. Poi il colpetto di scena. Icardi, forse pentito, cancella tutto e posta baci per la moglie dal loro appartamento di Milano: «Te amo Toxy». Il calciatore condivide poi l’ennesimo screenshot: questa volta di una videochiamata con Wanda.

I tradimenti e la nuova vita della coppia a Istanbul

Già nei mesi scorsi Wanda Nara e Mauro Icardi erano stati a un passo dal divorzio. Lei aveva scoperto un presunto tradimento da parte del marito con l’influencer argentina La China Suarez. Eppure anche in quel caso, grazie a una vacanza in Tanzania la coppia si è riavvicinata cominciando una nuova vita a Istanbul. Finché nuove voci su un presunto tradimento di lei non hanno rimesso in discussione il rapporto.