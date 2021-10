Wanda Nara e Icardi si separano: ecco con chi l’avrebbe tradita

È finita tra Wanda Nara e Mauro Icardi. La notizia partita dai social è stata poi confermata dai media argentini. Tutto è cominciato dallo sfogo su Instagram di Wanda Nara: «Un’altra famiglia che hai rovinato per essere zorra!», cioè prostituta, ha scritto Wanda Nara in una storia. Messaggio che poco dopo è stato cancellato, per poi riapparire.

Icardi avrebbe tradito Wanda Nara con Eugenia “La China” Suárez

La causa della rottura dunque sarebbe un tradimento (un altro nel mondo del calcio dopo quello tra Ambra Angiolini e Massimo Allegri). Secondo le voci che si stanno rincorrendo Icardi avrebbe tradito la moglie (e agente) con Eugenia “La China” Suárez, cantante e attrice sudamericana amica della coppia. La 29enne nel 2015 aveva avuto una relazione con l’attore Benjamin Vicuña che si separò dalla sua compagna di allora. A questo dunque si riferirebbe quel “zorra” di Wanda Nara.

Wanda Nara cancella ogni traccia del marito dai social

Wanda Nara ha poi cancellato tutti i post con il marito dal social risparmiando solo quelli con i figli: Valentino (12 anni), Constantino (10) e Benedicto (9) avuti con l’ex Maxi Lopez; e Francesca (6) e Isabella (4), avute con l’attaccante del Paris Saint-Germain. Non solo la showgirl 34enne ha defollowato sia il marito sia l’ormai ex amica Suárez. La separazione tra i due è stata poi confermata da Wanda Nara alla giornalista del quotidiano argentino Clarin Ker Weinstein che a sua volta su Instagram ha postato il messaggio di Nara: «Me separé».

Wanda Nara si era sposata con Mauro Icardi dal 2014 dopo essersi separata l’anno prima in modo burrascoso da Maxi Lopez, amico di Icardi.

Chi è La China Suarez

La China Suarez è una modella e attrice argentina con origini giapponesi. Dal 2012 al 2013, Suárez ha frequentato l’attore argentino Nicolás Cabré, con cui ha avuto una figlia, Rufina, nata il 18 luglio 2013. Dal 2015 al 2021 ha avuto una relazione con l’attore cileno Benjamín Vicuña, con cui ha avuto due figli: Magnolia, nata il 7 febbraio 2018 e Amancio, nato il 28 luglio 2020. La coppia si è separata lo scorso luglio. E ora pare che abbia conquistato Mauro Icardi.

LEGGI ANCHE: Tutte le donne di Allegri